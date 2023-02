Da noi a ruota libera, Francesca Fialdini sbotta: frecciata a Chiara Ferragni?

Francesca Fialdini non ci sta e sbotta contro le influencer: stoccata a Chiara Ferragni?

Nella puntata di oggi di Da noi a ruota libera, domenica 26 febbraio, la conduttrice toscana si è mostrata arrabbiata come mai si era vista contro una determinata categoria di influencer tanto da sbottare in diretta dichiarando di assumersi tutta la responsabilità delle sue dichiarazioni. Andando con ordine, oggi sono stati ospiti il piccolo Cesare e la mamma Valentina Mastroianni per raccontare la loro storia, storia e quotidianità che condividono sui social e per questo la conduttrice ha voluto fare una premessa che ha avuto tutta l’aria di essere un vero e proprio attacco contro le influencer e quindi, nello specifico, è lecito supporre che fosse una pesante frecciata alla più nota e famosa influencer italiana, Chiara Ferragni che insieme al marito Fedez condivide sui social ogni istante della sua vita.

Da noi a ruota libera, la conduttrice perde la pazienza: “Mercificano i figli”

Nel dettaglio, Francesca Fialdini è sbottata nella puntata di oggi del suo talk contro quel tipo di influencer che utilizza e sfrutta i figli piccoli:

“Io non sono molto tenera con le influencer che espongono i loro figli per vendere i prodotti. Per me questa si chiama mercificazione e me ne assumo tutta la responsabilità di quello che dico. Però sui social ho trovato una storia che mia ha completamente disarmata.”

Dunque, la conduttrice toscana è rimasta molto colpita dalla storia del piccolo Cesare, rimasto cieco a 18 mesi per una malattia rara ma che i genitori stanno cercando di far crescere nel modo più autonomo e indipendente possibile. Tuttavia, nel presentare questa famiglia ha lanciato un pesante affondo a tutte quelle influencer che, invece, sfruttano i figli piccoli per vendere dei prodotti. Ed il pensiero, in quest’ultimo caso, non può non andare ai Ferragnez che postano qualsiasi istante della loro quotidianità con i figli Leone e Vittoria inclusi i momenti che dovrebbero restare intimi e privati. Insomma, Francesca Fialdini ha lanciato una stoccata a Chiara Ferragni?

La conduttrice apre addolorata la puntata di oggi: “Pensiero va ai bambini”

È stata una puntata difficile quella di oggi per Francesca Fialdini. In apertura, infatti, provata e scossa ha voluto rivolgere un pensiero per le vittime del naufragio avvenuto questa notte nelle coste calabresi: “Abbiamo sentito le notizie del tg1 e naturalmente il nostro pensiero va alle vittime e soprattutto ai bambini. E ci uniamo alla voce del Presidente Mattarella e di Papa Francesco affinché tutto questo non accada più. Mai più.” Subito dopo ha elencato gli ospiti di Da noi a ruota libera.