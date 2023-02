Ospiti di Francesca Fialdini il 26 febbraio: novità per Da noi a ruota libera

Da noi a ruota libera ospiti del 26 febbraio: tris di attori nel talk di Rai1

La conduttrice toscana domani tornerà al timone del suo talk di Rai1 in cui non mancheranno grandi personaggio ed una novità che segnerà anche le prossime settimane. Andando con ordine, ospiti di Francesca Fialdini domenica 26 febbraio saranno ben tre attori molto amati dal pubblico di Rai1. Si parte con Marisa Luarito, attrice e cantante napoletana che non ha bisogno di tante presentazioni che nella scorsa stagione è stata tra i protagonisti di Mina Settembre 2. L’attrice, quindi ripercorrerà la sua carriera fatta di fiction, film, spettacoli teatrali e programmi. Ospiti poi saranno anche gli attori Maurizio Lastrico, il noto comico di Zelig e soprattutto P.M Nardi in Don Matteo e Isabella Ferrari, attrice di cinema e tv, entrambi saranno protagonisti della nuova fiction di Rai1 Sei donne-Il mistero di Leila.

Francesca Fialdini cambia la narrazione nel suo talk: arriva Valentina Mastroianni con La storia di Cesare

In moltissime interviste la conduttrice toscana ha sempre sostenuto che l’idea originale del suo talk, partendo proprio dal titolo, era quella di raccontare storie di gente nota o meno cosciuta che trovatasi davanti a scelte difficili nella vita, fosse riuscita a far girare ‘la ruota della sua vita’ nel verso giusto, in una direzione diversa, trasformando un ostacolo in un’opportunità. Complice tuttavia la pandemia tale idea ha lasciato spazio alle classiche interviste ad ospiti famosi anche se condotte con quiz, giochi ed altri spunti di riflessione. Adesso, invece, si torna all’idea originaria e nella puntata del 26 febbraio di Da noi a ruota libera tra gli ospiti ci sarà Valentina Mastroianni insieme a suo figlio Cesare di 4 anni e l’inseparabile cagnolino Joy, 4 anni. Il piccolo ha perso la vista a 18 mesi per una grave malattia. I genitori del piccolo però non si sono persi d’animo ed hanno cercato, e continuano a farlo, di far di tutto affinché il piccolo cresca autonomo ed il più possibile sereno. Inoltre la mamma ed il papà hanno creato un profilo dal titolo La storia di Cesare, seguitissimo, dove raccontano la quotidianità del piccolo, non in toni pietistici e acchiappaclik, ma al contrario per lanciare un messaggio positivo e di incoraggiamento per tutte le altre famiglie che vivono situazioni simili.

Ospiti Da noi a ruota libera del 26 febbraio: attori e grandi storie nel programma domenicale

La nuova fiction di Rai1 che li vede protagonisti andrà in onda a partire da martedì 28 febbraio in prima serata.