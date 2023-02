Da noi a ruota libera, che spoiler di Elena Sofia Ricci! Torna Suor Angela?

Che Dio ci aiuti 7, l’attrice spiazza da Francesca Fialdini: “L’addio di Suor Angela si può togliere”

Nella puntata di oggi di Da noi a ruota libera, domenica 19 febbraio, è stata ospite Elena Sofia Ricci, attrice dalla lunga carriera televisiva, cinematografica e teatrale. L’attrice toscana attualmente è la protagonista Teresa Battaglia in Fiori sopra l’inferno ma per anni, per ben sei stagioni è stata la protagonista di un’altra fiction Rai, che ha ottenuto degli ascolti eccellenti: Che Dio ci aiuti. In questa stagione il suo personaggio di Suor Angela non c’è ma l’addio è definitivo? L’attrice durante la chiacchierata con Francesca Fialdini ha accesso le speranze dei fan rivelando:

“Separarsi da Suor Angela è doloroso però nella vita ho imparato che la parola fine si può mettere ma si può togliere si può rimettere fino alla fine…quindi chissà. Lasciare un personaggio che si è tanto amato è sempre doloroso.”

Elena Sofia Ricci fa delle anticipazioni su Fiori sopra l’inferno: “Si susseguiranno vittime su vittime”

Dismessi i panni, è proprio il caso di dirlo, di Suor Angela in Che Dio ci aiuti, l’attrice toscana sta indossando quelli della profiler Teresa Battaglia in Fiori sopra l’inferno. La fiction va in onda ogni lunedì in prima serata su Rai1, domani verrà trasmessa la seconda puntata mentre la prima lunedì scorso ha ottenuto degli ascolti record battendo addirittura il GF Vip di Alfonso Signorini. Elena Sofia Ricci ospite a Da noi a ruota libera ha fatto delle anticipazioni sulla serie tratta dal romanzo di Ilaria Tuti rivelando a Francesca Fialdini prima di tutto qual è il tema che più le sta a cuore:

“C’è il tema dell’infanzia violata i bambini di Fiori sopra l’inferno sono bimbi con un’infanzia violata, scopriremo anche un passato di Teresa analogo e per chi come me conosce un po’ queste dinamiche, queste ferite avute da ragazzini è un’attrazione pazzesca… Ci saranno Vittime su vittime che si susseguiranno.”

Da noi a ruota libera, l’attrice ammette ironica: “Ho una personalità multipla”

Felice ed entusiasta del fatto che il pubblico di Rai1 ha apprezzato il suo personaggio di Teresa Battaglia (che per impersonare al meglio ha tratto ispirazione da sua madre, anche lei ruvida ed austera), Elena Sofia Ricci ha concluso l’intervista con Francesca Fialdini rivelando ironica che in lei riescono a coincidere personalità diverse come la profiler, la suora, un medico premio Nobel ed altri ruoli perché ha una personalità multipla e per questo è molto attratta dalla psicologia e dalla psichiatria.