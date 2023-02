Da noi a ruota libera 19 febbraio: ospiti speciali per Francesca Fialdini

Ospiti di Francesca Fialdini, puntata del 19 febbraio: ritorna Elena Sofia Ricci

Sono trapelate le anticipazioni sugli ospiti di Da noi a ruota libera del 19 febbraio e come sempre ci sarà un ricco parterre. Si inizia con il gradito ritorno dell’attrice toscana che ormai è un volto simbolo di garanzia di ascolti e qualità. Elena Sofia Ricci, infatti, dismessi i panni di Suor Angela in Che Dio ci aiuti ha intrapreso quelli del commissario Teresa Battaglia nella nuova fiction di Rai1 Fiori sopra l’inferno, serie nata dagli omonimi romanzi di Ilaria Tuti che ha debuttato lunedì scorso segnando degli ascolti eccellenti. L’attrice oltre a fornire delle piccole anticipazioni sul suo nuovo ruolo concederà alla Fialdini una lunga intervista in cui mostrerà lati inediti di se.

Francesca Fialdini, ospiti speciali il 19 febbraio: ritorno in grande stile

Il ricco parterre di ospiti di Da noi a ruota libera nella prossima puntata vede protagonista anche l’attore Max Tortora al cinema nel cast di Tramite Amicizia, l’ultimo film diretto e interpretato da Alessandro Siani uscito nelle sale il 14 febbraio. E poi ancora interverrà Lodo Guenzi, frontman de Lo Stato Sociale che attualmente si sta cimentando come attore nello spettacolo teatrale Trappola per topi di Agatha Christie. E poi per ultimo ma non per importanza, Francesca Fialdini nel suo talk avrà degli ospiti speciali, non persone note e appartenenti al mondo dello spettacolo saranno presenti alcuni performer Lis che si esibiranno nella lingua dei segni in un medley dei brani dell’ultimo Festival di Sanremo. Del resto la conduttrice toscana è sempre molto attenta nel voler lanciare nei suoi programmi messaggi di inclusione e così mentre in una scorsa puntata è stata ospite la prima ballerina non udente del teatro di Palermo Carmen Diodato.

Da noi a ruota libera, anticipazioni prossima puntata: ospiti ed argomenti del talk di Rai1

Dopo una settimana di stop per via del Festival di Sanremo, domenica prossima, il talk di Rai1 ritornerà in onda in grande stile, svelati tutti i grandi ospiti di Francesca Fialdini nella puntata del 19 febbraio non resta che dare l’appuntamento a domenica su Rai1 a partire dalle 17.25 subito dopo la Domenica In di Mara Venier. Di recente invece la conduttrice toscana commentando sui social la kermesse canora ha voluto difendere un collega giornalista e dire la sua su Chiara Ferragni, sempre al centro del gossip con il marito Fedez.