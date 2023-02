Domenica In, commozione e ascolti record: Mara Venier piange per Costanzo

Ascolti Domenica In: grandissimi risultati per la puntata dedicata a Maurizio Costanzo

Non è stata una domenica come tutte le altre quella di ieri, 26 febbraio 2023, per il programma condotto da Mara Venier, che non è riuscita a trattenere le lacrime, aprendo la trasmissione, per via della morte di Maurizio Costanzo. E proprio a Costanzo è stato dedicata la diretta, con un lunghissimo talk nel corso del quale sono intervenuti tanti volti noti del mondo dello spettacolo, che lo hanno ricordato raccontando aneddoti legati alla sua lunga e brillante carriera nel mondo del giornalismo e della televisione in generale. Un appuntamento che il pubblico di Rai1 ha apprezzato moltissimo, non a caso i risultati in termini di ascolti sono stati i più alti della stagione (dopo la domenica sanremese), come riportiamo al dettaglio nel secondo paragrafo.

Mara Venier e la puntata speciale dedicata a Maurizio Costanzo: ascolti record per Rai1

A seguire la presentazione della puntata di Domenica In di ieri sono stati, come apprendiamo da un articolo sui dati auditel del 26 febbraio pubblicato da TvBlog, 3milioni 177mila telespettatori con uno share del 20.49%; nella prima parte la media di spettatori è salita a 3milioni 618mila e lo share è arrivato a sfiorare il 25% (il dato esatto è 24.95%), mentre nella seconda parte il programma ha avuto un seguito di 3milioni tondi di telespettatori con il 22.05% di share; infine, la terza parte è stata seguita invece da 2milioni 652mila telespettatori e quasi il 20% di share (19.92% per l’esattezza). Anche Da noi… a ruota libera ha avuto ottimi ascolti: per Francesca Fialdini la media di telespettatori è stata di 2milioni 207mila e lo share del 15.67%. Su Canale5, invece, lo speciale di Verissimo, anch’esso dedicato a Costanzo ovviamente, è stato visto invece da 2milioni 818mila telespettatori, share del 21.1%, nella prima parte, e da 2milioni 698mila telespettatori, share del 18.8%, nella seconda parte.

Mara Venier e il commovente ricordo di Maurizio Costanzo: “La mia unica compagnia quando avevo l’epatite”

Si è commossa la conduttrice di Domenica In ieri ricordando Costanzo, raccontando che quando aveva vent’anni e viveva a Roma da poco, si è ammalata di un’epatite virale che l’ha costretta a rimanere chiusa in casa per quasi due mesi, periodo nel quale la sua unica compagnia è stata la voce di Maurizio in un programma radiofonico dell’epoca che si chiamava Buon Pomeriggio. “Da quel momento non mi hai mai più lasciata, ciao Maurizio” ha quindi detto Mara, tra le lacrime.