Fiori sopra l’inferno, Gianluca Gobbi spiazzato: “Ecco cosa è successo sul set”

Scritto da Simona Tranquilli , il Febbraio 19, 2023 , in Serie & Film Tv

“Ho avuto la grande fortuna di incontrarla”, il retroscena svelato dal noto attore

Veste i panni dell’ispettore Capo Giacomo Parisi nella serie di Rai1 Fiori sopra l’inferno, l’attore Gianluca Gobbi che ha rotto il silenzio sulle pagine dell’ultimo numero di Tele Sette, raccontando di essere rimasto subito rapito dalla trama della fiction e di aver accettato subito il ruolo. In più sul set ha avuto la possibilità di conoscere anche Ilaria Tuti, autrice dei romanzi da cui è tratta la serie tv. E proprio su quell’incontro ha raccontato: “È venuta sul set e ci ha regalato una copia del suo libro con dedica e autografo”. L’ha descritta come una donna fantastica con un grande amore per il suo lavoro. “Ha la capacità di catturare l’attenzione di chi l’ascolta” ha ammesso, raccontando poi:

“A un attore non capita spesso di poter incontrare l’autore che ha creato il personaggio che interpreta, io ho avuto questa grande fortuna”.

Fiori sopra l’inferno – I casi di Teresa Battaglia, attore conquistato: “Scrittura che ti cattura subito”

“Sono stato conquistato all’istante dal progetto di Fiori sopra l’inferno” ha raccontato l’attore che dà corpo all’ispettore capo Giacomo Parisi “è una scrittura che ti cattura subito, l’ambientazione che ricorda il crime nord europeo, l’atmosfera ovattata, il bosco oscuro che ti avvolge e nello stesso tempo è illuminato dalla neve”. Ha ammesso che doveva interpretare a tutti costi il personaggio che affianca Elena Sofia Ricci nelle indagini. Se nelle fiction si muove tra i paesaggi innevati del Friuli, nella vita reale ama però il mare e fare immersioni. Di recente ha riscoperto anche la passione per la moto e non ha nascosto di essere un cuoco provetto, tutti si leccano i baffi per i suoi calamari ripieni.

Attore di Fiori sopra l’inferno ha un sogno nel cassetto: “Vorrei lavorare per Steven Spielberg”

Sognando ad occhi aperti il protagonista della nuova serie tv di Rai1, con protagonista Elena Sofia Ricci nei panni di Teresa Battaglia, ha ammesso che vorrebbe ricevere la telefonata di Steven Spielberg. “Mi piacerebbe fare il ruolo di Elliot adulto che incontra di nuovo l’extraterrestre” ha raccontato Gianluca Gobbi, sottolineando poi che con i passi avanti fatti dalla tecnologia oggi sarebbe ancora più bello “giocare con la fantasia”. Intanto nella puntata di domani sera della serie tv di Rai 1 (qui tutte le anticipazioni) ci saranno nuovi colpi di scena e Teresa sarà scossa da una scomparsa misteriosa.