“Luisa Ranieri mi ha colpito”, che rivelazione di un vip su Lolita Lobosco

Giornalista difende la collega: “Luisa Ranieri non è stata goffa né poco sciolta”

Si è spento venerdì scorso Maurizio Costanzo, giornalista e conduttore che ha lasciato un segno nel panorama televisivo italiano e, negli ultimi anni, ha collaborato anche con diverse riviste, tra cui il settimanale Nuovo, dove assegnava le sue pagelle ai protagonisti del mondo dello spettacolo. Nell’ultimo numero ha parlato della moglie di Luca Zingaretti protagonista di Lolita Lobosco. Si è chiusa domenica 12 febbraio la seconda stagione della fiction di Rai1 e Il personaggio interpretato dall’attrice partenopea ha chiuso il cerchio sulla morte del padre. La storia d’amore con il giovane giornalista Danilo ha tenuto incollati al teleschermo una media di ben sei milioni di telespettatori. Numeri incoraggianti in grado di portare l’attrice partenopea verso la terza stagione della fiction ambientata a Bari. A difendere la collega sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale su citato era stato proprio il noto conduttore che aveva contestato chi ha trovato l’artista poco sciolta nella recitazione:

“Ho visto le nuove puntate di Lolita Lobosco e Luisa Ranieri non mi è affatto parsa goffa né poco sciolta”.

Maurizio Costanzo ammette: “Luisa Ranieri parla molto bene barese, mi ha colpito”

Aveva usato parole lusinghiere per la protagonista di Lolita Lobosco, fiction che ha chiuso la seconda stagione poche settimane fa (qui le anticipazioni sull’ultima puntata), il marito di Maria De Filippi, scomparso lo scorso 24 febbraio, che aveva proseguito il suo commento sottolineando:

“Mi ha anche colpito il fatto che parli, mi pare anche molto bene, con accento pugliese”.

Senza peli sulla lingua il noto giornalista aveva definito la moglie di Luca Zingaretti, che ha acquistato i diritti per la fiction di Rai1, “tra le miglior interpreti della fiction italiana”.

“È a suo agio nei panni di Lolita Lobosco”, il commento del noto giornalista sull’attrice

Aveva ammesso che forse Luisa Ranieri potrebbe non essere all’altezza di Vanessa Scalera, protagonista della serie tv Imma Tataranni – Sostituto procuratore, ma “risulta essere a suo agio nei panni del personaggio cui presta il volto”. Intanto a quanto pare le porte per la nuova stagione della fiction della prima rete sarebbero aperte. La Rai infatti avrebbe chiesto di andare avanti con una terza stagione, considerati i risultati in termini di ascolti. La stessa attrice partenopea in queste settimane avrebbe anticipato che al momento la nuova stagione sarebbe in fase di scrittura. I fans del vicequestore di Bari possono perciò tirare un sospiro di sollievo, tornerà ad allietare le domeniche sera di Rai1 con nuovo colpi di scena e triangoli sentimentali.