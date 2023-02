Francesca Fialdini, grido di dolore per una tragica morte: “Colpa nostra”

Francesca Fialdini, addolorata per una tragica morte: “Abbiamo delle responsabilità”

La conduttrice di Da noi a ruota libera da anni è al timone di Fame D’Amore, docureality che racconta e segue i percorsi di ragazzi e ragazze che lottano con i DCA, alcune volte sono storie che si evolvono nel migliore dei modi con un lieto fine ma altre volte, purtroppo, terminano con la perdita della vita di giovani che soffrono di questi disturbi. Ed a tal proposito la conduttrice toscana in una lunga intervista a Il Mattino ha voluto lanciare un doloroso appello ‘ai grandi’ agli adulti che stanno lasciando un mondo pieno di gabbie ed etichette alle generazioni più giovani:

“Si prova a eccellere secondo parametri non sani, che diventano tossici. Abbiamo creato dei modelli assoluti che si trasformano in gabbie. Dobbiamo fare una riflessione. Abbiamo delle gravi responsabilità”.

Fame D’Amore, la conduttrice spiega: “C’è un disagio profondo che può diventare malattia”

Durante l’intervista, la conduttrice ha dato il suo punto di vista sulla società, condivisibile in toto, che spesso è causa di disagi profondi. Per la Fialdini si è perso il senso di una comunità, intesa come gruppo di persone dove ci si parla, ci si consiglia, dove anche un lavoro umile serve, dove tutti hanno un posto, dove ogni cosa fa sì che la società funzioni e per quanto riguarda, invece, i messaggi estetici che vengono trasmessi ha ammesso dura:

“La strapotenza dell’immagine, soprattutto sui social. Quei corpi sono sempre più nudi, esibiti, in posa, ammiccanti. C’è il tema della perfezione, che diventa mania di controllo e può divenire concausa di un disagio profondo, che sua volta diventa malattia”.

Francesca Fialdini è molto attiva anche sui social non solo dare voce a queste storie ma anche nell’evitare di mandare messaggi sbagliati.

La conduttrice torna in onda con il suo talk dopo lo stop di una settimana

Nel frattempo, Francesca Fialdini, al centro del gossip con il suo nuovo fidanzato, dopo lo stop di una settimana dovuto all’allungamento di Domenica In che ha ospitato tutti i cantanti di Sanremo è pronta per ritornare in onda con una nuova puntata di Da noi a ruota libera proprio tra poche ore. Il suo talk di Rai1 incentrato sulle storie di gente famosa o comune che è riuscita a far girare la ruota della sua vita nel verso giusto ritorna oggi, 19 febbraio, con un ricco parterre di ospiti.