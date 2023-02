Paola Perego Simona Ventura, brusco stop: Citofonare Rai2 oggi si ferma

Stop a Citofonare Rai2: il programma costretto a fermarsi

Domani non sarà una domenica come le altre per Paola Perego e Simona Ventura. La coppia di conduttrici amatissime infatti non andranno in onda come da tradizione con il loro format mattutino Citofonare Rai2, che si prenderà una domenica di pausa. Il motivo della mancata messa in onda? Il programma non sarà trasmesso a causa della morte di Maurizio Costanzo, giornalista e collega al quale sia la Ventura che la Perego erano legatissime. Nonostante la puntata fosse già stata registrata, con una durata inferiore rispetto al solito per lasciar posto alla Coppa del mondo di sci da Crans Montan, è stata presa la decisione di saltare l’appuntamento, come spiegato dal sempre ben informato portale TVBlog.it. Una domenica di lutto che frena la tv, con i vari palinsesti che sono stati reinventati nelle ultime ore per lasciar spazio al ricordo di Maurizio Costanzo con diversi speciali in suo omaggio.

Quando tornano in onda Simona Ventura e Paola Perego

Una domenica di stop dunque per Citofonare Rai2 che sarà anche l’occasione per far tirare un po’ il fiato a Simona Ventura e Paola Perego, capaci di raccogliere ottimi numeri con il loro format sul secondo canale, appuntamento imperdibile per milioni di italiani ogni ultimo giorno della settimana. Esibizioni musicali, i riferimenti al Carnevale e il generale clima di divertimento oltre alle varie rubriche sarebbero davvero sembrati inopportuni, tenendo conto che domani a Roma sarà il giorno dell’omaggio a Costanzo da parte di colleghi, amici e telespettatori presso la camera ardente allestita al Campidoglio. Le due conduttrici torneranno regolarmente in onda a partire da domenica 5 marzo, mentre domani prenderà il posto di Citofonare Rai2 una puntata della serie Un ciclone in convento.

La proposta della squadra tecnica non è stata accolta

Un curioso retroscena è stato riportato da Blogo, sempre riguardo alla puntata saltata domani di Citofonare Rai2. La squadra di autori avrebbe infatti voluto andare in onda in diretta (visto che solitamente viene registrato nelle ore precedenti) con il format guidato da Simona Ventura e Paola Perego, ma la richiesta non è stata accolta a quanto pare per motivi tecnici. Niente da fare dunque, Roma domani concentrerà l’attenzione sul saluto a Maurizio Costanzo, dopo che oggi è stata allestita la camera ardente del giornalista in Campidoglio, presa d’assalto sia dalla moglie Maria De Filippi che amici, colleghi e tanti fan del conduttore, approdati nella Capitale per un doveroso omaggio a uno dei più grandi artisti della tv italiana.