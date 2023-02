Dramma a Pomeriggio 5: “Sono stato minacciato”, Barbara d’Urso sotto choc

Pomeriggio 5, ospite lascia tutti basiti: “Ho ricevuto delle minacce”

E’ andata in onda anche oggi pomeriggio una nuova puntata del rotocalco condotto da Barbara d’Urso. Nella prima parte la conduttrice ha affrontato i casi di cronaca più scottanti, mentre nella seconda ha iniziato il classico talk show dando ampio spazio all’attore Davide Marotta che si è visto abbattere la casa per abusivismo. Una volta finito questo blocco è passata a parlare di Francesco Mango e di tutte le polemiche scoppiate nei suoi confronti. In questa circostanza il marito di Viola Valentino non ha fatto mistero di non avere però più la minima intenzione di parlare del reddito di cittadinanza perchè dal momento in cui è emersa questa verità ha ricevuto delle minacce choc:

“Non parliamo più di reddito di cittadinanza perchè a me hanno minacciato, e non voglio proprio più parlarne…”

A quel punto ha preso la parola Roberto Poletti facendo presente all’ospite di aver ricevuto a sua volta minacce sui social, ma mai ne ha fatto un caso di Stato.

Francesco Mango fa una clamorosa confessione: la conduttrice rimasta senza parole

Il marito di Viola Valentino ha però subito controbattuto al giornalista facendo presente di non aver purtroppo ricevuto minacce solo sui social, ma anche nella vita reale:

“Mi hanno tirato le cose sulla finestra di casa…Una volta una persona è passata con la macchina e mi ha dato del brutto ladro…Lasciamo perdere…”

La conduttrice di Pomeriggio Cinque, la quale stamattina ha rivelato di essere in ansia per il suo gran ritorno a teatro con lo spettacolo Taxi a due piazze, ha quindi strabuzzato gli occhi non nascondendo ovviamente tutto il suo stupore.

Barbara d’Urso corregge il suo ospite: “Sei un personaggio pubblico”

Roberto Poletti ha quindi dichiarato che purtroppo certe cose vanno messe in conto nel momento in cui si diventa un personaggio pubblico: “Non fare la vittima…Sei un personaggio pubblico…” Tuttavia il marito di Viola Valentina ha subito controbattuto facendo presente di non esserlo mai stato. A contraddirlo ci ha pensato però Barbara d’Urso. Difatti quest’ultima gli ha fatto notare che innanzitutto ha sposato una cantante molto famosa, e successivamente è stato spesso e volentieri ospite in tv nelle sue trasmissioni (oltre al fatto che al loro matrimonio c’erano anche le telecamere di Pomeriggio Cinque):

“Hai sposato Viola Valentino…C’erano lì le nostre telecamere…Sei un personaggio pubblico…Non è che tu sei come mio figlio che non vuole essere nominato e visto…”

Quest’ultimo, con il sorriso sulla bocca, ha quindi chiosato: “Mi hai creato tu a 29 anni…”