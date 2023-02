Pomeriggio Cinque, grave accusa a Rigau: Barbara d’Urso rimasta basita

Francisco Javier Rigau sotto accusa: la clamorosa rivelazione del cardiologo di Gina Lollobrigida

E’ andata in onda anche oggi una nuova puntata di Pomeriggio Cinque. E la seconda parte della trasmissione, come ormai da qualche settimana, è stata dedicata interamente alle polemiche inerenti all’eredità dell’attrice morta a 95 anni. In collegamento c’era anche il cardiologo di quest’ultima, che ha colto la palla al balzo per lanciare un’accusa ben assestata nei confronti del marito della Lollobrigida. Cosa ha detto? Ha rivelato a Barbara d’Urso che nel momento in cui è arrivato in clinica a dare l’ultimo saluto alla Lollo avrebbe un po’ troppo esagerato nel mostrare le sue emozioni:

“Io ho assistito ad una forse eccessiva situazione di costrizione che lui ha avuto quando stava lì…”

Barbara d’Urso rimasta senza parole dopo la rivelazione del cardiologo: interviene Alessandra Mussolini

La conduttrice di Pomeriggio 5, appena ha sentito questa clamorosa rivelazione fatta dal cardiologo di Gina Lollobrigida nei confronti di Francisco Javier Rigau, è rimasta senza parole limitandosi a fare una faccia del tutto scioccata. A quel punto ha preso immediatamente la parola l’ex politica, nonché nipote di Sophia Loren, la quale non ha nascosto di credere che il cardiologo abbia detto una cosa molto grave nei confronti del marito dell’attrice:

“Brutta questa cosa che sta dicendo eh…Molto brutta…E’ proprio tanto brutta…”

L’ospite ha quindi subito risposto alla Mussolini di aver sempre preferito non dire mai niente su questa faccenda, ma visto che Rigau ha continuato ad attaccarlo ha deciso di fare questa clamorosa rivelazione. La presentatrice, che anche ieri ha parlato del ‘caso Gina Lollobrigida’, ha quindi deciso di vederci chiaro: “Il professore dice che quando è arrivato Rigau faceva quasi finita di essere addolorato…” E quest’ultimo ha aggiunto il carico da novanta: “Ha tenuto a ribadire il concetto che sarebbe voluto arrivare prima, e poi ha tenuto a farmi vedere che lui costantemente scriveva all’amministratore di sostegno invocando un suo intervento per salvare Gina…”

Pomeriggio 5, la conduttrice non lo nega: “Sono sempre più scioccata”

Barbara d’Urso ha poi continuato a parlare in diretta di tutta questa faccenda legata alle polemiche sull’eredità di Gina Lollobrigida con i suoi numerosi ospiti in studio ed in collegamento. Ad un certo punto ha anche mandato in onda un rwm in cui il nipote dell’attrice ha rivelato in tribunale che un giorno era andato a trovare la nonna e in quella circostanza ha avuto un furioso scontro con Andrea Piazzolla solo perché si sarebbe rifiutato di andare a cena al ristornate. Finita la clip la presentatrice non ha nascosto tutto il suo stupore: “Veramente scioccante…Ogni cosa che sento in più mi lascia basita…” Come andrà a finire tutta questa intricata vicenda?