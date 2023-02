Veronica Pivetti scossa: “Maurizio Costanzo mi ha fatto una richiesta”

L’attrice ricorda a Oggi è un altro giorno il giornalista morto nelle scorse ore

Giornata di lutto per l’Italia intera. Oggi venerdì 14 febbraio è morto Maurizio Costanzo, popolare giornalista e conduttore, uno dei padri fondatori della tv italiana e amatissimo da tutti. Serena Bortone ha dedicato parte della puntata di Oggi è un altro giorno al ricordo del marito di Maria De Filippi e con i vari ospiti odierni ha voluto spendere parole importanti nei confronti di Maurizio Costanzo. Tra i protagonisti intervenuti in trasmissione, oltre alla coppia di attori formata da Massimo Ghini e Paolo Ruffini, che proprio stasera si esibiranno al teatro Parioli, celebre cornice dalla quale andava in onda il Maurizio Costanzo Show. Veronica Pivetti, nota attrice intervistata dalla Bortone nel programma pomeridiano di Rai1 ha ricordato una particolare richiesta fatta da Costanzo:

Maurizio amava Provaci ancora prof e fino a pochi mesi fa mi chiedeva di tornare in onda, mi diceva ‘Ma perché non lo rifate?’

Veronica Pivetti ricorda Maurizio Costanzo: “Non era uno snob”

L’attrice ha poi proseguito la sua intervista a Oggi è un altro giorno di Serena Bortone, ricordando ulteriori dettagli del suo legame con Maurizio Costanzo e la persona ancora prima dell’artista. E’ emersa una ricostruzione dettagliata del marito di Maria De Filippi, le parole di Veronica Pivetti nel programma pomeridiano di Rai1: “Maurizio non era uno snob. Non lo era proprio, in un mondo pieno di persone in quel modo, che magari guardano la tv con distacco perché vorrebbero esserci. Lui era solo sicuro del luogo in cui stava, la tv”.

Il ricordo dell’artista

Una giornata tristissima quella di oggi venerdì 24 febbraio, con l’Italia che piange l’improvvisa morte di Maurizio Costanzo. Tanti ospiti intervenuti sul piccolo schermo per esprimere un ricordo del famoso giornalista, protagonista di grandi format passati alla storia della tv, dal Maurizio Costanzo Show alla mitica Buona domenica. Veronica Pivetti ha rievocati alcuni momenti trascorsi insieme a Maurizio, intervenendo a Oggi è un altro giorno di Serena Bortone: “Sono andato a trovarlo al suo Costanzo Show. Lui era uno che diceva cose che servivano, aveva la grande dote di illuminare chi aveva vicino, ti invitava e faceva diventare importante” le dichiarazioni dell’attrice sul compianto giornalista. Intanto Maria De Filippi non è andata in onda con la puntata odierna di Uomini e Donne. Una ferita, per la conduttrice e per l’Italia intera, che non si rimarginerà mai. E la sua tv si unisce nel ricordo.