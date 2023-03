Al Bano, reunion con Romina Power e Loredana Lecciso? Ipotesi clamorosa

Succederà mai la reunion di Al Bano con la sua ex moglie e l’attuale compagna?

Neanche l’amore è sicuro al cento per cento soprattutto dopo aver visto com’è finita tra Ilary Blasi e Francesco Totti, o Claudio Amendola e Francesca Neri, o ancora Alessia Marcuzzi e suo marito, insomma, tantissime coppie nell’anno passato sono scoppiate e ora il pubblico è spaesato e cerca di aggrapparsi ai sogni irrealizzabili, come quello di vedere Al Bano, Romina Power e Loredana Lecciso insieme per festeggiare i suoi 80 anni. E’ questo il desiderio di un fan che ha scritto alla rubrica che Alessandro Cecchi Paone tiene sul noto settimanale Nuovo Tv: “Spero che il cantante riesca a festeggiare con Loredana e Romina sullo stesso palco”.

Romina Power e Loredana Lecciso sullo stesso palco, parla Cecchi Paone: “Perché non dovrebbero?”

Sarebbe davvero un evento senza precedenti se per festeggiare gli 80 anni di Al Bano Carrisi salissero sullo stesso palco anche l’ex moglie Romina Power e l’attuale compagna Loredana Lecciso, magari a cantare la stessa canzone, così da sancire una volta per tutte una pace tanto agognata, soprattutto dal cantante, che vorrebbe sempre non alimentare gossip, pettegolezzi e via discorrendo. Lo stesso Alessandro Cecchi Paone, nel rispondere alla lettera del fan, ha confessato quanto segue: “Perché non dovrebbero? Sarebbe uno speciale segnale lanciato a lui e fra di loro”. Insomma, sognare non costa nulla, e chissà che non possa diventare realtà molto presto, facendo felici migliaia di fan in tutto il mondo.

Al Bano felice: cosa ha detto su Loredana Lecciso e la sua ex Romina Power

Comunque in questo preciso periodo Al Bano è al settimo cielo: è riuscito a coronare il suo grande sogno di cantare insieme a Gianni Morandi e Massimo Ranieri sul palco dell’Ariston durante il Festival di Sanremo 2023 condotto da Amadeus e presto festeggerà i suoi 80 anni cantando per il suo amato pubblico. Ma la sua vita sentimentale, invece, come sta? Molto bene, stando alle sue parole che i fan hanno potuto ascoltare durante una delle ultime puntate di Verissimo, perché con Loredana Lecciso è molto felice, hanno grande complicità, e poi gli ha donato due figli splendidi, ma anche con Romina, che è tornata a vivere in Puglia dopo un lungo periodo in America, i rapporti sono pacifici. Lavorano assieme, ogni tanto, e chissà che un giorno non si faccia una reunion tutti e tre per sancire una volta per tutte una pace tanto agognata in famiglia, e un desiderio che Al Bano ha da tutta la vita.