Al Bano tenta un grande colpo: “Mi sento pronto”. L’annuncio è di poco fa!

Il cantante pronto per una grande sfida: in arrivo la candidatura per Sanremo 2024

Al Bano torna a pensare al Festival di Sanremo. Il cantante di Cellino San Marco, che lo scorso febbraio è uscito tra gli applausi dal teatro Ariston dopo aver composto un trio da sogno con Massimo Ranieri e Gianni Morandi, si è raccontato nel corso di una intervista concessa al quotidiano Il Messaggero, dove ha preso la parola presentando i tanti appuntamenti che lo attendono da qui ai prossimi mesi. A partire dal tour E’ la mia vita, di passaggio al teatro Olimpico il prossimo 4 aprile fino alla festa dell’Arena di Verona per i suoi 80 anni con “4 volte 20”. Ma nell’agenda del celebre artista sembra esserci posto anche per uno sperato ritorno al Festival di Sanremo, dopo aver fatto l’ospite nell’ultima edizione:

Ho un brano da far ascoltare ad Amadeus per Sanremo 2024. Mi sento pronto a tornare in gara

Al Bano snobba l’idea: “Un tormentone? Mondo che non fa per me”

Tanti appuntamenti previsti nei prossimi mesi non fanno rinunciare Al Bano alla grande idea di tornare nuovamente in gara al Festival di Sanremo, dopo averlo già fatto 15 volte (l’ultima volta nella kermesse guidata da Carlo Conti con il brano Di rose e di spine vincitore del premio Bigazzi). Guai però a proporre al cantante di Cellino di avventurarsi con un’esperienza in stile tormentone. A Il Messaggero infatti Al Bano ha detto seccamente ‘no’, rifilando una frecciata: “Se ho in serbo un tormentone estivo con Fedez? No, quel mondo non fa per me”. Poco male, nei prossimi mesi il cantante sarà comunque ampiamente in azione.

Grande tentazione per l’artista: arriva uno show tutto suo?

Intanto nei giorni scorsi un’altra indiscrezione sul futuro di Al Bano ha preso piede. Si sta infatti vociferando di un possibile approdo in prima serata, secondo un grande retroscena sganciato da Dagospia. Infatti, lo show “4 volte 20” che il cantante originario di Cellino San Marco metterà in scena all’Arena di Verona sbarcherà anche su Canale Cinque, un po’ come accaduto con Renato Zero lo scorso autunno, che dopo essersi esibito live al Circo Massimo è approdato anche sulle reti Mediaset. Niente di ufficiale per il momento, ma la notizia rilanciata con forza da Giuseppe Candela sembra praticamente certa. E grandi ospiti animeranno il concerto che Al Bano terrà per festeggiare il suo ottantesimo compleanno davanti a una platea che a questo punto sarà formata anche da milioni di telespettatori.