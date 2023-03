Ascolti, The Voice Kids contro il ritorno di C’è posta per te: chi ha vinto?

Maria De Filippi o Antonella Clerici? Chi ha vinto la sfida in ascolti del sabato sera

Sfida inedita quella in ascolti di ieri, sabato 4 marzo 2023, che ha visto su Rai1 il debutto di The Voice Kids, ossia la versione per ragazzini del fortunato talent la cui edizione Senior si è conclusa venerdì, e su Canale5 il ritorno di C’è posta per te dopo la pausa della settimana scorsa dovuta alla scomparsa di Maurizio Costanzo. Chi ha avuto la meglio? Riportiamo nel secondo paragrafo, al dettaglio, i dati auditel del talent di Antonella Clerici e del people show condotto da Maria De Filippi, facendo poi nel paragrafo successivo il confronto con i dati ottenuti dalle trasmissioni in onda invece sulle reti minori, utilizzando come fonte TvBlog e Davide Maggio, puntualissimi tutte le mattine nella pubblicazione dei dati d’ascolto di tutti i programmi in onda nelle varie fasce orarie su tutte le reti televisive.

Ascolti ieri sera, 4 marzo: i dati auditel di C’è posta per te e della prima puntata di The Voice Kids

Prima di vedere, nel dettaglio, gli ascolti di Maria De Filippi e Antonella Clerici, ricordiamo che l’offerta televisiva di ieri ha visto anche, sul secondo canale della Rai, due telefilm del ciclo FBI, mentre Rai3 ha trasmesso Sapiens-Un solo pianeta; su Rete4 ha trovato spazio Il padrino: epilogo-La morte di Michael Corleone, mentre Italia1 ha proposto il film Dragon Trainer-Il mondo nascosto. Di seguito, dunque, gli ascolti. Sono stati 3milioni 589mila telespettatori, con uno share che ha sfiorato il 23% (la media esatta è stata del 22.9%) a seguire la prima puntata di The Voice Kids (durante la quale la conduttrice ha ricordato due cantanti scomparsi), mentre per il ritorno di C’è posta per te (con ospite il cast di Mare Fuori) il pubblico è stato di 4milioni 556mila telespettatori, share del 28.8%, come scopriamo da un articolo pubblicato questa mattina da Davide Maggio.

Dati auditel serata di ieri, sabato 4 marzo: ecco quanto hanno registrato i programmi delle altre reti

Infine, scopriamo quanto hanno totalizzato, invece, i programmi che ieri sera hanno sfidato C’è posta per te e The Voice Kids, andando in onda sulle reti minori della Rai e di Mediaset, che abbiamo elencato nel paragrafo precedente. Poco più del 4% di share per i telefilm del secondo canale, mentre il programma di Rai3 ha sfiorato i 900mila telespettatori con il 5.03% di share. Per Rete4 402mila telespettatori, con il 2.5% di share, mentre per la pellicola trasmessa su Italia1 il pubblico è stato di 558mila spettatori, share del 3%.