Pomeriggio 5, Barbara d’Urso stravolge scaletta: arrivata notizia inaspettata

Barbara d’Urso decide di cambiare la scaletta: è successo in diretta

Oggi la conduttrice di Pomeriggio Cinque ha deciso di dedicare ampio spazio nella seconda parte del suo programma al caso legato alla Madonna piangente di Trevigiano con conseguenti polemiche sulla veggente Gisella Cardia, che pare abbia delle apparizioni. Prima di iniziare a trattare l’argomento ha presentato i suoi ospiti, tra cui Alessandra Mussolini. E proprio quest’ultima ha immediatamente esordito asserendo di essere al settimo cielo perchè al suo fianco c’è la persona che più ama in assoluto: “Sai io con chi sto? Con la persona che io più amo al mondo…Sto con mamma…Sono troppo felice…Non sto capendo più niente…” La presentatrice ha quindi deciso di stravolgere la scaletta per darle spazio: “Noooooo…Davvero? Amore…Sono troppo contenta…”

Pomeriggio Cinque, la conduttrice confessa: “Non mi aspettavo questa bella sorpresa”

Successivamente Barbara d’Urso ha chiesto alla mamma di Alessandra Mussolini come stesse. E quest’ultima, con una bella voce squillante, ha subito dichiarato di star molto meglio: “Sto benissimo Barbara…” A quel punto la presentatrice ha lanciato una clip in cui ha mostrato ai telespettatori le varie ospitate nei suoi programmi della Mussolini con sua mamma. Una volta finita la clip la conduttrice del rotocalco pomeridiano di Canale 5, che ieri è rimasta scioccata per via di tutta la storia legata alla veggente Gisella, ha chiesto all’ex politica se al momento sono in ospedale. E quest’ultima ha risposto affermativamente, spiegando che sua madre prima di essere definitivamente dimessa deve fare alcuni controlli:

“Adesso siamo in ospedale…Ma comunque sta bene…Deve giusto fare ancora delle terapie con gli antibiotici…E’ stata davvero una brutta botta questa influenza…E’ stata pesante…”

La conduttrice avverte l’ospite: “Se vuoi lasciare la diretta non c’è problema”

Barbara d’Urso ha poi fatto sapere ad Alessandra Mussolini che non c’è problema se vuole lasciare anzitempo la diretta di Pomeriggio 5 per stare al fianco di sua madre ancora convalescente:

“Ti lascio a questo punto alla tua mamma, ovviamente se vuoi…Non ti preoccupare di stare in collegamento…Tranquilla…Alessandra…Stai tranquilla…”

L’opinionista ha quindi ringraziato sentitamente la presentatrice per aver dimostrato anche in questa occasione la sua spiccata sensibilità, cogliendo la palla al balzo per fare una battuta delle sue: “Comunque non potrei dire più niente perchè tanto mi hanno diffidato un po’ tutti…Io sono troppo felice…E grazie ancora Barbara per il regalo che mi hai fatto…” Dopo questo bell’imprevisto la d’Urso ha parlato con i suoi ospiti in studio dapprima dell’argomento della Madonna piangente, e successivamente del ‘caso Gina Lollobrigida’.