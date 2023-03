Clementino non si ferma: pronti incredibili progetti dopo The Voice Kids

Scritto da Giulia Tolace , il Marzo 4, 2023 , in The Voice

Il coach debutta a The Voice Kids e ammette: “Mi piace proprio fare la Tv”

E’ terminata solo ieri sera l’edizione over del programma musicale di Rai1 che già stasera, sabato 4 marzo, andrà in onda la versione per i più piccoli. Due puntate, l’altra verrà trasmessa sabato 11 marzo, che vedranno piccoli aspiranti cantanti dai 7 ai 14 anni contendersi l’attenzione dei coach. Quali poltrone rosse si gireranno per ognuno di loro? Alla conduzione sempre Antonella Clerici mentre i coach sono gli stessi della versione over: Clementino, Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Ricchi e Poveri. E proprio il rapper è ormai spesso in tv e in un’intervista su Tele Sette ammette:

“Sono arrivato nella versione over quando cercavo nuovi stimoli. Ho avuto l’opportunità di tirare fuori quello che di solito porto sul palco nei concerti e ho capito che mi piace proprio fare la Tv”.

Clementino pronto a sperimentare nuovi mondi: “A 40 anni è arrivato il momento di accettare cose che avevo rifiutato”

Ormai al volto di The Voice Kids in campo professionale non manca più nulla visto che tra teatro, musica, tv e cinema può dirsi soddisfatto.

“Ho 40 anni e credo che sia arrivato il momento di accettare cose che avevo rifiutato”

ammette lui nel corso dell’intervista al settimanale sopracitato. Ecco dunque che ha detto sì al film “Lamborghini” e al lavoro con Sergio Castellitto ne “Il materiale emotivo”. Ma non finisce qui perché presto uscirà il film dal titolo “Uomini da marciapiede” con attori come Paolo Ruffini, Rocio Munoz Morales e Cristina Marino.

“Sono anche orgoglioso di essere stato il narratore e aver curato la colonna sonora del documentario ‘Neapolis’ di Trudie Styler”

conclude il rapper.

Il volto di The Voice Kids sogna in grande e punta alla conduzione della kermesse musicale

Per quanto riguarda il mondo della televisione dopo la sua presenza al programma musicale di Antonella Clerici, sia nella versione over che in quella kids, il rapper è stato anche a Made in Sud, Pechino Express e il Concerto del Primo Maggio (conducendo insieme a Camila Raznovich nell’edizione del 2017). Eppure Clementino, dopo un momento doloroso vissuto, sembra pronto anche per qualcosa di molto più grande. Quando infatti gli viene chiesto nell’intervista se gli piacerebbe tornare al Festival di Sanremo lui risponde: