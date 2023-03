Da noi a ruota libera, brutta disavventura per Lino Guanciale: “Scivolato”

Nella puntata di oggi di Da noi a ruota libera, domenica 5 marzo, è stato ospite l’attore abruzzese protagonista della fiction Il commissario Ricciardi la cui seconda stagione andrà in onda a partire da lunedì 6 marzo. Durante la chiacchierata con Francesca Fialdini, però, l’attore ha risposto alle varie domande del pubblico ed ha rivelato quel è stata la figuraccia più grande della sua vita che in realtà è stata anche una brutta disavventura avvenuta sul set della fiction Una grande famiglia:

“C’era questa scena in cui Ruggero per raggiungere la ragazza che ama esce fuori e va da lei, aveva molto piovuto quel giorno e c’era una grata di metallo, scarpa di cuoio morale: sono scivolato all’indietro e scomparso dal fotogramma. Ma la cosa di cui sono grato a Sarah Felberbaum è che non ha riso neanche un secondo perché ha capito il dramma.”