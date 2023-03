Eleonora Daniele, lutto a Storie Italiane: “Era un uomo straordinario”

Storie Italiane, la conduttrice apre con la morte di Gianni Minà: “Era un personaggio straordinario”

Non poteva non dedicare una parte della puntata del suo programma andata in onda oggi, martedì 28 marzo 2023, a Gianni Minà, morto ieri, Eleonora Daniele, che nei primi secondi della diretta, dopo la messa in onda di un servizio in ricordo del giornalista e conduttore che si è spento all’età di 84 anni, ha detto: “Nella serata di ieri è arrivata la triste notizia della morte di Gianni”.

Si è saputo della sua morte da un breve post che i familiari hanno condiviso sui social, con il quale hanno spiegato che è morto in seguito ad una breve malattia cardiaca

ha aggiunto subito dopo Eleonora, dicendo anche: “Ci ha lasciati un personaggio davvero straordinario”.

Eleonora Daniele e l’addio a Gianni Minà: “E’ stato autore di storiche interviste”

“Minà ha realizzato storiche interviste a personaggi dello sport, della politica mondiale e del cinema” ha ricordato successivamente la conduttrice di Storie Italiane, che ha poi posto l’attenzione su una frase toccante riportata nel tweet con il quale la famiglia del giornalista ieri sera ha annunciato il lutto, dicendo: “Non è mai stato lasciato solo, è sempre stato circondato da noi familiari e dai suoi amici più cari”. Eleonora ha poi ceduto la parola ad una sua inviata, intervenuta dall’esterno della clinica presso la quale ieri sera si è spento Gianni Minà: prima di parlare della sua morte, la giornalista ha rivelato che nella stessa clinica il 5 luglio di due anni fa è venuta a mancare Raffaella Carrà.

La famiglia Minà ha ringraziato tutto lo staff di questa clinica

ha detto inoltre l’inviata di Storie Italiane, precisando: “I medici hanno permesso ai familiari di stare vicino a Gianni con la massima libertà e serenità in un momento così delicato”.

Storie Italiane, ultime news sulla morte di Gianni Minà: “Riserbo sulla camera ardente e sui funerali”

“Per il momento c’è il più stretto riserbo sull’allestimento della camera ardente e sulla celebrazione dei funerali” ha chiarito successivamente l’inviata di Eleonora Daniele, che poi definito Minà “un simbolo del giornalismo italiano, le cui interviste sono celebri”.

Sono stati tanti i personaggi del mondo dello spettacolo e non solo, che nelle ultime ore hanno condiviso post sui social in ricordo del giornalista e conduttore scomparso: una delle prime è stata Mara Venier, nella serata di ieri, seguita da tanti altri volti famosi come Simona Ventura.