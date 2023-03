Francesca Fialdini, imprevisto a Da noi a ruota libera: signora fa irruzione

Da noi a ruota libera, fuori programma: signora del pubblico non si trattiene per Giorgio Marchesi

Nella puntata di oggi del talk di Rai1 c’è stato un fuori programma molto divertente e particolare. Cos’è successo? Nel dettaglio uno degli ospiti è stato l’attore Giorgio Marchesi, una volta fatto il suo ingresso in studio e dopo aver salutato l’ospite precedente (Fiorella Mannoia) è stato però interrotto da una signora del pubblico che gli ha urlato di essere una sua fan. A questo punto, quindi, Francesca Fialdini dopo l’imprevisto ha invitato la signora Clara ad avvicinarsi all’attore dove la donna ha ribadito tutta la sua stima e ammirazione. La Signora Clara, però, non è nuova a irruzioni del genere perché in passato non è riuscita a trattenere tutto il suo entusiasmo anche per altri attori intervenuti nel talk come Pierpaolo Spollon e Francesco Arca.

Francesca Fialdini e l’ironia su Un passo dal cielo: “Ho avuto un grande ruolo”

Dopo la divertente irruenza della signora del pubblico, Giorgio Marchesi ha chiacchierato a lungo con la conduttrice toscana rivelando i suoi prossimi progetti lavorati. Attualmente è in giro nei teatri di tutta Italia con lo spettacolo Il fu Mattia Pascal ma presto tornerà di nuovo nelle vesti di un allevatore bergamasco nella fiction di successo Un passo dal cielo la cui nuova edizione verrà trasmessa a breve anche se ancora non è stata rivelata la data precisa. Dopo aver visto una breve clip della serie con protagonisti Giusy Buscemi ed Enrico Ianniello la conduttrice di Da noi a ruota libera ha fatto una battuta molto autoironica:

“Anche io ne ho fatto parte. Ho avuto un grande ruolo praticamente ho detto solo ciao.”

In molti sanno, infatti, che anni fa la Fialdini ha avuto un piccolo ruolo nella fiction quando il protagonista era ancora Terence Hill.

Ospiti della puntata di oggi del talk di Rai1: la storia della scrittrice Marina Cuollo

Nella puntata di oggi di Da noi a ruota libera oltre all’attore Giorgio Marchesi sono intervenute come ospiti anche un tris di donne molto diverse tra di loro ma con in comune una grande determinazione e grinta. La prima è stata la cantante Fiorella Mannoia che oltre al suo impegno in sostegno delle donne è anche una testimonial dell’Amref (African Medical and Research Foundation). Poi è intervenuta l’attrice Angela Finocchiaro e l’attivista e scrittrice Marina Cuollo che pone l’accento sulla disabilità con ironia e sarcasmo per combattere i pregiudizi.