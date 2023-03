Il commissario Ricciardi, cosa accadrà con Enrica? Spoiler dell’attrice su Rai1

Oggi è un altro giorno, Maria Vera Ratti anticipa: “Come si evolverà l’amore tra Ricciardi ed Enrica”

L’ultima ospite della puntata di Oggi è un altro giorno di questo pomeriggio è stata l’attrice che impersona Enrica Colombo ne Il commissario Ricciardi. La giovane, classe 1994, ha scambiato poche battute con la conduttrice ma si è sbilanciata un po’ sulla storia d’amore tra il suo personaggio ed il protagonista, amore che al momento è solo sognato ma non realizzato:

“Io penso che Enrica sia comuqnue figlia della sua condizione sociale e fa molta fatica a prendere l’iniziativa. Aspetta un gesto dall’altra parte.”

E poi ha aggiunto che le due donne che si contendono Luigi Ricciardi, che ha il volto di Lino Guanciale, sono molto diverse tra di loro.

Il commissario Ricciardi 2, l’attrice rivela su Rai1: “Livia ed Enrica sono molto diverse”

Della pena di Maurizio De Giovanni sono nati tanti romanzi poi trasformati in fiction da I Bastardi di Pizzofalcone fino a Mina Settembre passando per il commissario che vive nella Napoli degli anni ’30. Il cuore di Luigi Ricciardi batte per Enrica, ma il suo carattere e soprattutto il suo dono di sentire e vedere gli ultimi istanti di vita di persone barbaramente uccise, che è in realtà una maledizione, lo spingono a chiudersi in se stesso e lasciare fuori gli altri. Innamorata non ricambiata del commissario, invece, è Livia (Serena Iansiti). Ebbene Maria Vera Ratti ospite ad Oggi è un altro giorno, ha detto la sua sulle due donne rivelando che sono molto diverse:

“Enrica, a differenza di Livia, è un personaggio che ha viaggiato meno nel mondo. L’altra è un’artista e una donna agiata mentre lei ha un’altra mentalità.”

Maria Vera Ratti parla del suo personaggio nella fiction con Lino Guanciale

Come riporta il Sussidiario.it, in una recente intervista la giovane attrice ha svelato come si evolverà il suo personaggio di Enrica Colombo ne Il commissario Ricciardi, (qui le anticipazioni della prossima puntata): “Quello che posso dire è che in questa stagione Enrica è un po’ cresciuta con me, non è più la ragazzina che si affaccia al mondo e all’amore per la prima volta. È una ragazza consapevole e fa valere le proprie idee, il suo coraggio. Diventa più diretta.” Nel talk di Rai1 condotto da Serena Bortone, invece, poco prima ha fatto irruzione Milly Carlucci che ha svelato una clamorosa novità su Il cantante mascherato che ha spiazzato tutti.