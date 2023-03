Il paradiso delle signore, Irene e Alfredo: come finisce? Spoiler degli attori

Anticipazioni Il paradiso delle signore, Gabriele Anagni: “Alfredo è innamorato solo di Irene”

Dagli spoiler sulle nuove puntate de Il paradiso delle signore si scopre che al centro delle trame ci sarà il triangolo Alfredo-Irene-Clara. Con il giovane magazziniere innamorato della bionda Venere che non sembra ricambiare i suoi sentimenti e la piccola Clara che invece è segretamente invaghita di lui ma non trova il coraggio di confessarglielo. Come andrà a finire? A fornire delle anticipazioni sul Paradiso ci hanno pensato gli attori in varie interviste rilasciare in questi giorni. Innanzitutto Gabriele Anagni, che impersona Alfredo Perrico, in un’intervista rilasciata a DiPiùTv, ha anticipato:

“Finalmente lei ha iniziato a guardarlo con altri occhi. C’è stato un bacio e tra di loro è iniziata una storia a tutti gli effetti. Alfredo ama fare battute e fare il ‘piacione’ ma è innamorato solo di Irene. Su questo non ci dubbi.”

“Irene è infatuata di Alfredo”: Francesca Del Fa dà delle anticipazioni sulla soap

E se da una parte Gabriele Agnani ha assicurato che il suo Alfredo è innamorato della bella Venere, dall’altra l’attrice toscana che la impersona ha fornito delle anticipazioni su come andrà a finire tra Irene e Alfredo nelle prossime puntate de Il paradiso delle signore. Francesca Del Fa, infatti, intervistata da RadioCorriereTv ha ammesso:

“Troverà l’uomo ricco da sposare? Lo spero per lei. Anzi no, lei dice un sacco di cose che sono ambizioni ma alla fine neanche lei le sente tant’è che va ad infatuarsi di un magazziniere e quello che dice non rispecchia la realtà. Ma tutto può succedere nella vita.”

Insomma sembra proprio che in mezzo alle storytelling della soap in cui le coppie più amate scoppiano (una su tutte Stefania e Marco ma complesso e in crisi è anche il rapporto tra Adelaide e Marcello) Alfredo e Irene resteranno insieme. Sarà davvero così?

Il paradiso delle signore, spoiler nuove puntate: Alfredo chiede ad Irene di sposarlo

Ed infine dalle anticipazioni sulle nuove puntate della soap si scopre che il giovane magazziniere sempre più innamorato della Cipriani arriverà a chiederle la mano. La risposta della giovane però sarà spiazzante, Irene non vuole sposare Alfredo, anzi vorrebbe che la loro relazione sia clandestina e non alla luce del sole. Come reagirà il giovane all’ennesimo rifiuto? E nel frattempo Clara come reagirà? La Boscolo si confiderà con l’amico Francesco, dicendogli che è invaghita di un ragazzo impegnato senza però rivelarne l’identità.