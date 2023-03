Isola dei Famosi, Ilary Blasi non vuole Flavia Vento? La verità agghiacciante

Flavia Vento, che indiscrezione: sembra che la conduttrice dell’Isola non la voglia

Il 17 aprile partirà la nuova edizione de L’Isola dei Famosi con la conduzione di Ilary Blasi e opinionisti Vladimir Luxuria ed Enrico Papi. Sono già circolati i nomi che faranno parte del cast di quest’anno, anche se potrebbero esserci delle sorprese dell’ultimo minuto, soprattutto ora che i vertici Mediaset pare vogliano mettere un freno al trash imperante. Nel frattempo il settimanale Nuovo Tv lancia un’indiscrezione: sembra che sia stata Ilary Blasi a non volere nel cast Flavia Vento (insieme a sua sorella). Ma perché? Il motivo riguarderebbe il presunto flirt avuto con Francesco Totti tanti anni fa.

L’Isola dei Famosi, la nota showgirl è sicura: “Sbagliano a rinunciare a una come me”

Non è mai riuscita a portare a termine un reality show, Flavia Vento: nel 2008, quando L’Isola dei Famosi era condotta da Simona Ventura, si ritirò perché a detta sua diverse concorrenti le facevano mobbing, e solo Vladimir Luxuria le parlava, mentre nel 2012 è stata costretta a ritirarsi per via di una terribile reazione allergica ai mosquitos. E poi ancora si è ritirata dal Grande Fratello nel 2020 per non parlare dell’ultima edizione de La pupa e il secchione. Insomma, le mancano pochi reality show e poi può finire nel libro dei Guinness World Record per la concorrente che ha collezionato più ritiri in assoluto. “Sbagliano a rinunciare a una come me” ha dichiarato a proposito del suo mancato ingaggio per il reality isolano in partenza il mese prossimo (però potrebbe esserci una famosa attrice).

Ilary Blasi e Francesco Totti, torna l’ombra di Flavia Vento: “Racconterò tutta la verità”

Molti ricorderanno il tapiro di Striscia consegnato a Flavia Vento da Valerio Staffelli, quando lei rivelò di avere avuto una sorta di flirt con Francesco Totti, amatissimo dal pubblico per essere stato il mitico capitano della Roma. Ebbene la showgirl si è sempre mostrata una signora rifiutando di parlarne apertamente, anche ora che i due stanno divorziando dopo aver gettato nel panico tutti coloro che li credevano una coppia inossidabile che mai sarebbe scoppiata per alcun motivo al mondo. “Racconterò tutta la verità” ha però avvertito la showgirl, “ma quando me la sentirò”. Insomma, un giorno dirà tutta la verità, ma non si sa davvero quando. Nel frattempo tutti e tre si sono rifatti una vita: Ilary sta con un uomo, Francesco con Noemi mentre Flavia Vento è casta da dieci anni perché non riesce a trovare nessuno.