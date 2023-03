Massimiliano Ossini, vissute ore di grande paura: “È accaduto nella notte”

Unomattina, il conduttore e gli aggiornamenti sul terremoto: “Forte scossa durante la notte”

Si è parlato anche del sisma che nelle scorse ore ha colpito un’area del Centro Italia nella puntata di Unomattina andata in onda oggi, mercoledì 29 marzo 2023. “Questa notte si è verificata una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.5 in Molise” ha dunque detto Massimiliano Ossini tra uno spazio e l’altro, dando subito la parola alla collega Antonia Varini, volto fisso della trasmissione, per gli ultimi aggiornamenti in tempo reale. Prendendo la linea, la giornalista ha quindi spiegato che la scossa è stata avvertita esattamente alle 23.52, quindi nella tarda serata di ieri, esattamente 8 minuti prima della mezzanotte, e l’epicentro è stato localizzato nella Valle del Biferno, a Montagano, un comune che si trova a una decina di chilometri dal capoluogo di regione Campobasso.

A Unomattina le ultime news sul terremoto in Molise: “La scossa avvertita è stata molto forte”

“La scossa è stata forte e l’hanno avvertita non solo in Molise ma anche in altre regioni” ha detto successivamente la collega di Massimiliano Ossini a Unomattina, chiarendo poi che le regioni circostanti dalle quali è stato avvertito il terremoto sono Campania, Abruzzo e Lazio. Subito dopo, consultando il sito dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Antonia Varini ha rivelato che la prima delle varie scosse è stata localizzata ad una profondità di 23 chilometri. “In totale sono state quattro le scosse avvertite fino a questo momento, ma le altre fortunatamente sono state sotto la soglia del 2.5” ha chiarito inoltre la giornalista, sottolineando che non si sono verificati danni a persone o cose. “Le verifiche alle strutture sono in corso e oggi tante scuole sono rimaste chiuse” ha precisato in seguito.

Quell’area è un luogo sensibile per i terremoti ed è fisiologico che essi avvengano

ha detto infine la giornalista, ricordando la terribile scossa del 2022 che ha causato decine di vittime a San Giuliano di Puglia, in provincia di Campobasso, dove è purtroppo crollata una scuola elementare uccidendo tanti bambini.

Massimiliano Ossini: “Oggi ricorre il centesimo anniversario dell’Aeronautica Militare”

Prima della pagina dedicata al sisma, il conduttore di Unomattina ha parlato a lungo dell’Aeronautica Militare, essendo oggi il centesimo anniversario della nascita: “Tra i tanti compiti dell’Aeronautica c’è quello di portare aiuto nelle zone terremotate” ha spiegato Massimiliano Ossini, che nella puntata precedente, invece, non ha nascosto il suo dispiacere per la pace sfumata, ancora una volta, tra Russia e Ucraina: ha infatti aperto la trasmissione parlando del tentativo, purtroppo non andato a buon fine, fatto dalla Cina con un accordo di pace.