Massimiliano Ossini, stagione d’oro: “Premiato il suo garbo a Unomattina”

Anche il quotidiano Avvenire premia il conduttore di Unomattina: “La trasmissione va meglio con il suo garbo”

E’ veramente una stagione da incorniciare per Massimiliano Ossini quella in corso, che con la sua edizione di Unomattina da mesi sta registrando quotidianamente ascolti al di sopra delle aspettative. E a parlare degli ottimi consensi che tutti i giorni ottiene il programma che apre il palinsesto di Rai1 attorno alle 9.00, è stato anche il quotidiano Avvenire, con un articolo a firma del giornalista Andrea Fagioli, intitolato “Unomattina, meglio con il garbo di Ossini”. La testata in questione sottolinea il trend positivo della trasmissione che, a differenza di tanti altri programmi simili, in questa stagione ha scelto di non occuparsi di cronaca, preferendo temi molto più nelle corde del padrone di casa, come la divulgazione scientifica, l’attenzione all’ambiente e alla salute, il tutto combinato con un po’ di intrattenimento, senza perdere di vista temi importanti come l’attualità, l’economia e non solo. “Massimiliano conduce sempre con modi garbati” asserisce il quotidiano.

Ascolti tv: Unomattina sfiora il milione di telespettatori e il 20% di share

Sta viaggiando su una media spesso molto vicina a 1milione di telespettatori l’edizione 2022/2023 del programma del mattino di Rai1, da settembre condotto in solitaria da Massimiliano Ossini, reduce dalla stagione estiva dello scorso anno durante la quale è stato affiancato dalla giornalista del TG1 Maria Soave: con la riduzione della durata della diretta ad un’ora e la conduzione in solitaria, la trasmissione in questa stagione, come abbiamo scritto più volte, ha raggiunto livelli d’ascolto inaspettati, soprattutto tenendo conto del fatto che parte da un traino molto debole, quello del TG1 Mattina, costantemente fermo sul 12% di share, risultato che non impedisce a Massimiliano (che qualche giorno fa ha ospitato Barbara Capponi, ex conduttice dell’edizione estiva nonché volto del TG1) di alzare la curva di Rai1 a volte anche di 8 punti!

Finita la settimana di Unomattina, Massimiliano Ossini oggi è tornato in onda con Linea Bianca

Dal mattino al pomeriggio: dopo le cinque dirette settimanali della trasmissione mattutina, Massimiliano oggi è andato in onda di pomeriggio, come da tradizione alle 14.00, con un nuovo appuntamento di Linea Bianca, altro programma che gli sta regalando non poche soddisfazioni in termini di ascolti. Nella puntata trasmessa oggi, accompagnato dalla collega Giulia Capocchi, il conduttore ha esplorato il Trentino Alto Adige, esattamente la provincia di Bolzano, porta delle Dolomiti e luogo ben conosciuto dai turisti grazie alle sue bellezze naturali, le tradizioni antiche e le attrazioni invernali.