Massimiliano Ossini, sorpresa alla collega: “Un regalo essere a Unomattina”

Unomattina, il conduttore ospita Barbara Capponi del TG1: “Oggi mi hai fatto un regalo”

Si è aperta e chiusa con spazi dedicati alla regione Marche la puntata andata in onda oggi, giovedì 16 marzo 2023, del programma del mattino di Rai1 condotto da Massimiliano Ossini: una regione cara al conduttore che, pur essendo napoletano e lavorando a Roma, vive con la famiglia ad Ascoli Piceno. E per rimanere in tema Marche, dopo un collegamento fatto con un’inviata intervenuta in diretta dalla storica casa di Giacomo Leopardi a Recanati, è arrivata in studio una marchigiana doc, ossia la giornalista del TG1 Barbara Capponi, che il pubblico di Unomattina conosce benissimo essendo stata conduttrice di alcune edizioni estive negli ultimi anni. “E’ sempre bello tornare qui” ha commentato Barbara entrando in studio, con Massimiliano che le ha detto: “Qui sei a casa”.

“Mi hai fatto un regalo enorme invitandomi”, Barbara Capponi ringrazia Massimiliano Ossini

“Condurre questo programma è stata un’esperienza bellissima. E’ bello essere qui oggi ed è altrettanto bello vedere te. Mi hai fatto un regalo enorme” ha detto successivamente la giornalista al conduttore di Unomattina (sempre premiato dagli ascolti). Finite le premesse iniziali, l’intervista di Barbara Capponi è entrata nel vivo e la giornalista ha parlato del rapporto con la sua regione d’origine: “Sono nata a Fermo, sono cresciuta a Pedaso, un piccolo centro sul mare, poi ho frequentato il liceo a Fermo e l’università a Macerata, fino all’età di 25 anni quando mi sono trasferita a Roma”. Subito dopo la giornalista ha detto al conduttore:

Sei marchigiano anche tu, marchigiano d’adozione […] Non vorrei essere di parte, ma la nostra è una regione veramente bellissima, in pochi chilometri si passa dal mare alle colline e alle montagne.

Unomattina, Barbara Capponi intervistata da Massimiliano Ossini: “Dalle Marche torno rigenerata”

“Tutte le volte in cui torno nelle Marche, dove c’è un pezzo della mia vita e della mia famiglia, torno a Roma rigenerata” ha rivelato successivamente l’ospite di Massimiliano Ossini, mentre la regia ha mandato in onda più volte, nel frattempo, immagini bellissime della regione che si affaccia sull’Adriatico.

Nell’intervista Barbara Capponi ha parlato molto anche della sua carriera, spiegando di essersi laureata in Giurisprudenza e aver fatto tutto l’iter per diventare avvocato ma di aver scelto, alla fine, di intraprendere la strada del giornalismo. Non è mancato, inoltre, un riferimento alla sua partecipazione a Ballando con le stelle, risalente al 2011, che ha ricordato con emozione, rivedendo anche alcune immagini delle sue esibizioni con Samuel Peron.