Stella chi è? Il cantante mascherato: “Nella mia vita ci sono altre stelle”

Stella de Il cantante mascherato chi é? Tutti gli indizi sull’identità del concorrente

Tra poche ore andrà in onda la seconda puntata dello show di maschere condotto da Milly Carlucci e tra le 11 maschere rimaste in gara c’è anche Stella, chi è? Durante la breve clip di presentazione, la concorrente si è mostrata in una cucina dicendo che nella sua vita ha avuti alti e bassi, ma non ha ‘avuto amori sbagliati ma amori nel momento sbagliato’. Preferisce le strade più difficili per raggiungere i suoi scopi perché danno più soddisfazioni ed infine ha rivelato l’indizio più importante:

“Si, io sono una stella ma non sarei così luminosa se non avessi altre stelle nella mia vita.”

Chi si nasconde dietro la maschera?

Valeria Marini o Elisa Isoardi: chi si nasconde dietro la Stella dello show di Rai1?

La Stella de Il cantante mascherato 4 si è esibita nel brano sanremese di Mr Rain Supereroi. Dopo la fine della performance i cinque giurati/ investigatori hanno provato a fornire le loro ipotesi, non senza qualche gaffe di troppo. Serena Bortone, che ha scatenato gli utenti del web facendo una domanda poco carina alla concorrente sulla mancata maternità, ha fatto il nome dell’attrice toscana reduce dal successo a Sanremo con il monologo Chiara Francini, stesso nome fatto da Christian De Sica (il quale però si era confuso con Chiara Ferragni). Per Flavio Insinna si tratta di Elisa Isoardi mentre Francesco Facchinetti è certo che dietro la maschera si nasconda Valeria Marini. Il nome più outsiders lo ha fatto Iva Zanicchi con Eva Robin’s.

Il cantante mascherato 4: tutte le ipotesi sull’identità della concorrente

Sui social, invece, il nome più gettonato sulla vera identità di Stella dello show di Milly Carlucci è quello di Simona Ventura, oltre a quello di Elisa Isoardi e Antonella Clerici, basati sull’indizio della cucina avendo entrambe condotto programmi incentrati sulle ricette. Non è chiaro però chi siano e a cosa si riferisca l’indizio delle sei stelle fondamentali nella vita dell’artista. Insomma per ora l’identità di questa maschera è tra quelle più misteriose ed è difficile provare a fare ipotesi con una certa sicurezza.