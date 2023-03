Tiberio Timperi, rivoluzione a Unomattina: sciolto il nodo della conduzione

Unomattina estate, Serena Autieri affiancherà il popolare conduttore: arriva la conferma

E’ marzo inoltrato e all’estate mancano ancora tre mesi. Tuttavia la Rai ha giocato d’anticipo annunciando già i palinsesti estivi dei suoi canali. E a tal proposito si segnala che Tiberio Timperi condurrà la prossima edizione di Unomattina estate. Ma non sarà solo. Difatti dopo tanti rumor a tal proposito il portale TvBlog.it ha confermato che in alcune parti del programma verrà affiancato dall’attrice partenopea, che in passato ha già presieduto la fascia mattutina estiva dell’ammiraglia Rai con il programma Dedicato. Tanto fu il successo che il direttore di rete dell’epoca ha voluto la trasmissione a cadenza settimanale il sabato pomeriggio nel periodo autunno/inverno.

Tiberio Timperi approda nella mattina estiva di Rai Uno: le anticipazioni

Il portale TvBlog.it, dopo aver rivelato che Unomattina estate sarà condotto dal giornalista e dall’attrice Serena Autieri, ha anche colto l’occasione per dare qualche altra succosa anticipazione. Di cosa si tratta? In pratica il programma partirà dalle 9 del mattino subito dopo la messa in onda del Tg1 Mattina e durerà fino a mezzogiorno circa. La suddetta trasmissione verrà suddivisa in 3 parti e solo a partire dalle 10 entrerà in scena la Autieri, che condurrà insieme a Timperi la parte dedicata all’intrattenimento. L’ultima parte del programma tornerà invece in mano al giornalista, che è finito al centro dei rumor per via del suo futuro in tv, dando ampio spazio ai casi di cronaca più rilevanti:

“Verrà ripreso quindi in qualche modo il mood del programma che ha occupato questa fascia oraria durante l’anno con la conduzione di Eleonora Daniele…”

La linea verrà poi ceduta a Roberta Morise e Tinto, che la prossima estate condurranno In viaggio con Camper. A chiudere la mattinata di Rai Uno ci sarà poi Marcello Masi con la seconda edizione di Camper che durerà fino alle 13.30.

Il popolare conduttore non si ferma più: continua il successo per lui

Tiberio Timperi sta vivendo un periodo davvero d’oro. Difatti quest’ultimo non solo condurrà la prossima stagione estiva Unomattina estate al fianco di Serena Autieri, ma è ormai da anni alla guida di Unomattina in famiglia. E proprio con questo programma ha ottenuto ascolti davvero notevoli in questi anni. E sarà anche per questo motivo che la Rai continua ad affidargli programmi, anche perchè è un volto amatissimo dal pubblico a casa. Come andranno gli ascolti del programma estivo? Riuscirà a mettere il successo? Chissà, intanto è decisamente probabile che nella prossima stagione televisiva autunnale verrà riconfermato alla guida del programma mattutino ideato da Michele Guardì.