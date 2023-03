Verissimo, Megan dopo Amici rivela: “Persa di lui” (ma non è Gianmarco)

Megan e quella cotta confessata per la prima volta: “Ero innamorata”

I due primi eliminati del Serale di Amici oggi sono stati ospiti su Canale5 nella trasmissione del weekend pomeriggio. E così la ballerina e NDG si sono raccontati a Verissimo davanti al pubblico in visibilio per loro. Ad iniziare è stata la ballerina e proprio su di lei la conduttrice ha mostrato un contenuto che la ritrae da bambina a Chi ha incastrato Peter Pan condotto da Paolo Bonolis. Qui la bimba cantava con Marco Carta che proprio quell’anno aveva vinto il talent.

“Ero innamorata di lui, ero proprio persa”

ha raccontato. Ma se quella è stata una cotta da bambina oggi c’è Gianmarco nel suo cuore. E proprio su di lui l’ex allieva di Raimondo Todaro e Emanuel Lo ha speso parole colme di amore.

L’ex allieva di Amici e l’amore per il ballerino: “Diverso da tutti quelli che ho avuto”

Dopo aver fatto una struggente dedica alla conduttrice del talent di Canale5 Megan ha dedicato ampio spazio al suo attuale fidanzato, conosciuto all’interno della scuola, e con cui ormai sta insieme dall’inizio dell’anno accademico. L’ex allieva a Verissimo ha detto che non si aspettava questo sentimento. I due all’inizio si stuzzicavano ma non c’era niente di concreto. Poi si sono conosciuti bene e tutto è cambiato.

“Ma la cosa che ci lega di più è la stima e prima dell’amore l’amicizia che c’è, la fiducia”

ha detto la ballerina. Poi su ciò che prova per Gianmarco ha aggiunto: “E’ stato ed è un amore forte, diverso da tutti quelli che ho avuto”. A tal proposito la conduttrice ha sottolineato il pianto disperato di lui quando lei è uscita.

La ballerina a Verissimo parla del rapporto recuperato con il padre: “Ha capito che il ballo è la mia vita”

Nel corso dei mesi trascorsi ad Amici Megan aveva raccontato la sua infanzia non facile visto che quando i genitori si sono separati lei è rimasta con la mamma ed hanno affrontato molte difficoltà tra traslochi e problemi economici. Sul papà si era capito che probabilmente non appoggiava la sua passione per la danza. Ecco dunque che oggi la conduttrice di Canale5 le ha chiesto come sono ad oggi i rapporti e la ballerina ha detto che hanno recuperato.

“Ha capito che il ballo è la mia vita e sta cercando di contribuire come può anche se è lontano”

ha detto l’ex allieva del talent spiegando che il padre vive in Puglia.