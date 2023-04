È sempre mezzogiorno, guerra con Forum: voci sul futuro di Antonella Clerici

E’ sempre mezzogiorno, bilancio positivo anche quest’anno: a settembre la quarta edizione

Anche la trasmissione condotta da Antonella Clerici chiuderà i battenti a giugno, in vista dell’arrivo dei programmi estivi ma, come tutte le altre trasmissioni del daytime di Rai1 (fatta eccezione, forse, per Oggi è un altro giorno di Serena Bortone, che sembra essere a rischio per la prossima stagione) tornerà puntualissimo a settembre con quella che sarà la sua quarta edizione: nonostante la forte concorrenza di Forum, ormai da molti anni campione d’ascolti, il programma culinario del primo canale sta portando avanti da mesi risultati brillanti, segno dell’affezione da parte dei telespettatori, per i quali è diventato da fine 2020 un appuntamento imperdibile all’ora di pranzo, perciò il bilancio, anche per l’edizione 2022/2023, è più che positivo.

Antonella Clerici e il successo di E’ sempre mezzogiorno, l’erede perfetto de La prova del cuoco

E’ riuscita alla grande la conduttrice di E’ sempre mezzogiorno a far brillare la fascia oraria di Rai1 a lei affidata, fascia che, come tutti ricordano, prima ha gestito per oltre quindici anni conducendo La prova del cuoco, nelle ultime due stagioni affidata ad Elisa Isoardi. Ha chiuso definitivamente i battenti a giugno del 2020 La prova del cuoco, ma il mezzogiorno di Rai1 ha saputo subito rinnovarsi grazie all’idea di Antonella Clerici di proporre un format culinario ispirato al bosco che circonda la casa dove vive in Piemonte con il compagno Vittorio Garrone, non a caso nello sfondo dietro le cucine ogni giorno in diretta vengono proiettate immagini live dalla Val Borbera. L’atmosfera del bosco, unita agli ingredienti tipici dei programmi di cucina, con volti amati dal pubblico fin dai tempi de La prova del cuoco, ha decretato il successo della trasmissione, che a settembre taglierà dunque il traguardo delle quattro edizioni.

Antonella Clerici tra lavoro e vita privata: l’amore per il compagno Vittorio Garrone

Ai successi professionali Antonella Clerici (che qualche giorno fa ha avuto degli attimi di panico in diretta) aggiunge quelli nel privato: ormai da anni la sua relazione con Vittorio Garrone va avanti a gonfie vele, mentre sua figlia Maelle, nata nel 2009 dall’amore con Eddy Martens, è ormai un’adolescente. E chissà che a coronare il tutto non sia, da qui a qualche anno, il matrimonio con Vittorio, anche se Antonella lo ha sempre escluso dicendo che la loro storia va benissimo anche senza l’unione ufficiale…