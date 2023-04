Edoardo Tavassi preso di mira da un’ex gieffina: “Ha fatto troppo il profeta”

La showgirl lancia una stoccata al romano: “Ha usato parole forti però ancora è lì”

Patrizia Rossetti e Elenoire Ferruzzi due ex protagoniste del GF Vip 7 hanno concesso un’intervista ai microfoni del programma radiofonico Turchesando condotto da Turchese Baracchi su Radio Cusano. L’artista e showgirl alla domanda se le piacciono Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi ha risposto dicendo la sua sulla recente discussione che hanno avuto, ma soprattutto ha lanciato una stoccata al romano per la durissima sfuriata: “Ha usato parole forti però ancora è lì”. La conduttrice delle televendite ha fatto sapere di pensarla alla stessa maniera: “Lei ha già detto tutto con questa frase. Sono d’accordo con lei”.

La conduttrice delle televendite sulla storia tra la siciliana e Edoardo Tavassi: “Ho qualche dubbio”

In attesa della finalissima del reality show condotto da Alfonso Signorini, le due ex gieffine Patrizia Rossetti e Elenoire Ferruzzi hanno rotto il silenzio nella trasmissione radiofonica Turchesando. La conduttrice delle televendite ha rivolto delle critiche al fidanzato di Micol: “Ha fatto un po’ troppo il profeta. Io posso non essere d’accordo nel rapporto tra Edoardo e Antonella, però non devo continuare a rompere l’anima, se due persone stanno insieme non puoi metterle l’uno contro l’altra. E’ molto convinto di quello che dice, tenta di convincerti, l’importante è mantenere la tua idea. Quello che dice sembra legge. Bisogna ogni tanto avere l’umiltà”. Inoltre ha detto di non credere alla relazione tra la siciliana e il romano che è stato messo in guardia: “Li voglio vedere fuori perchè qualche dubbio ce l’ho“.

Elenoire Ferruzzi si è ricreduta in positivo sulla modella: “E’ sempre stata molto elegante”

L’artista famosa soprattutto nel mondo LGBTQ+ inoltre ha parlato di Nikita, rivelando di essersi ricreduta in positivo, dopo aver precisato di averla presa di mira nella casa di Cinecittà a causa dei sentimenti per Daniele: “Non è mai stata volgare, è sempre stata molto elegante su tutto. Credo che debba essere premiato questo. Ho sbagliato io, sono diventata gelosa, poteva andarci di mezzo chiunque. Quando uscirà le vorrò parlare, e lei è una persona molto intelligente e comprensiva”. Patrizia invece si è espressa sulla cotta che la modella si è presa per Luca ammettendo: “Non me lo sarei mai aspettata da una ragazza tranquilla come lei, è stata sincera”. L’ex gieffina dopo aver detto di non sapere se avrebbe avuto lo stesso coraggio dell’influencer, ha precisato: “Ci sono stati fraintendimenti tra loro”.