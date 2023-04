Il paradiso delle signore, il dolore di Pietro Masotti per una morte: “Ciao”

È morto il regista Nico Cirasola, il dolore dell’attore Pietro Masotti: “Fai buon viaggio”

Nelle scorse ore è stata data la tragica notizia della morte del regista Nico Cirasola, scomparso improvvisamente a 71 anni. In tanti in queste ore hanno voluto ricordare e dire addio all’artista pugliese anche l’attore Pietro Masotti, volto noto di Rai1 perché da anni impersona Marcello Barbieri de Il paradiso delle signore. Il giovane attore attraverso i suoi social in queste ore ha voluto esprimere tutto il suo dolore e cordoglio per la tragica scomparsa:

“Ciao Nico 💔…il tuo “Rudy” ce l’avrò per sempre cucito addosso, insieme al tuo ricordo. Sei stato fondamentale per il mio percorso. Ti voglio bene! Fai buon viaggio!”

Infatti Masotti è stato il protagonista nel film scritto e diretto da Cirasola Rudy Valentino.

Il paradiso delle signore, l’attore di Marcello provato per la morte di Nico Cirasola: chi era il regista

Pietro Masotti ha lavorato con il regista scomparso oggi Nico Cirasola e per questo provato e triste ha voluto utilizzare i suoi social per dirgli addio. Per quanto riguarda la causa della morte di Nico Cirasola, invece, il regista, sceneggiatore, produttore originario di Gravina in Puglia stando a quanto riporta Repubblica aveva affrontato una grave malattia, ne era guarito, ma è morto improvvisamente. Viveva a Roma con la moglie Lucia e avrebbe compiuto 72 anni il 29 maggio. La sua filmografia passa attraverso titoli come Odore di pioggia, Da do da, Albania Blues, Focaccia Blues, Bell’epoker e l’ultimo del 2017, Rudy Valentino. In quest’ultimo film ad interpretare il ruolo del protagonista è intervenuto appunto l’attore pugliese mentre nel cast c’erano grandissimi attori del calibro di Claudia Cardinale e Alessandro Haber.

Anticipazioni soap di Rai1 prossime puntate: crisi tra Adelaide e Marcello

Per quanto riguarda, invece, la trama della soap di Rai1, dalle anticipazioni sulle prossime puntate de Il paradiso delle signore si scopre che non mancheranno i colpi di scena. I personaggi di Pietro Masotti e Vanessa Gravina, Marcello ed Adelaide saranno in piena crisi e la contessa nasconde un segreto su cui indagheranno Barbieri e Ludovica. Al centro delle trame ci saranno anche gli altri personaggi come Tancredi che avrà un malore, Salvo che dovrà farsi perdonare da Elvira, la nascita della figlia di Tina e Matilde divisa tra il marito e Vittorio. E poi ancora ci sarà la vendetta di Umberto. Insomma anche nelle prossime puntate ci sarà molta carne al fuoco.