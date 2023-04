Il Patriarca, Canale 5: trama, cast, quante puntate, dove è stato girato

Dove è stato girato e numero di puntate della nuova fiction con Claudio Amendola

Manca poco per la nuova fiction di Canale 5 Il Patriarca in onda da stasera, venerdì 14 marzo, alle 21.30 circa. Dodici in totale sono gli episodi che compongono la fiction, ognuno da 50 minuti, suddivisi in sei puntate che, salvo cambi improvvisi di palinsesto, andranno in onda sempre nella serata del venerdì. Il finale di stagione, dunque, è previsto per venerdì 19 maggio. La fiction è stata girata tra Roma e la Puglia. In particolare la Puglia è estremamente protagonista con la maggior parte delle scene girate tra Bari e Monopoli. Claudio Amendola, oltre a vestire i panni del protagonista Nemo Bandera, è anche regista della fiction. La produzione è invece di Camfilm e Taodue. Il soggetto di serie è di Camilla Nesbitt, mentre gli sceneggiatori sono Sandrone Dazieri (Squadra Antimafia) e Mizio Curcio (Rosy Abate).

Cast di attori de Il Patriarca

Per quanto riguarda il cast di attori della fiction oltre al già citato protagonista Claudio Amendola, che ha fatto un chiarimento sul suo personaggio, molti altri sono i volti di punta che il pubblico vedrà da stasera. Si parte da Antonia Liskova nei panni di Serena Bandera, la moglie di Nemo, e Giulia Schiavo e Carmine Buschini nei panni di Nina e Carlo Bandera, i due figli della coppia. A loro si aggiunge Neva Leoni, che interpreta Lara, la figlia del precedente amore di Nemo, e Raniero Monaco di Lapio nei panni di Mario Rizzi, avvocato e braccio destro di Nemo. Completano il cast, tra i tanti: Giulia Bevilacqua, Primo Reggiani, Michele De Virgilio, Antonio De Matteo (Lino di Mare Fuori), Marius Bizau, Niccolò Centioni (I Cesaroni).

Trama della fiction di Canale 5

La storia ruota attorno a Nemo Bandera, capo della Deep Sea una delle aziende più importanti della Puglia, abile imprenditore ma anche invischiato in affari illeciti. La sua vita viene improvvisamente sconvolta quando gli diagnosticano l’Alzheimer. Inizialmente decide di non dire niente alla famiglia e agli amici e si confida soltanto con Ferro. Alla famiglia dice invece di volersi ritirare dagli affari e di voler decidere a chi lasciare le redini dell’azienda. A questo punto parte una guerra per la successione. Chi desidera di più il posto di capo, disposto a tutto, è Mario supportato dall’ambiziosa fidanzata Elisa. Per farlo non si farà scrupoli a sedurre la figlia di Nemo. Nel mezzo c’è anche la primogenita di Nemo, Lara, poco incline agli affari sporchi e detestata dalla nuova moglie di Nemo.