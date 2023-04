Mattino 5, immagini da brividi in diretta: Francesco Vecchi in imbarazzo

Federica Panicucci rimasta senza parole: “Hanno trovato davvero di tutto”

La puntata di oggi di Mattino Cinque è iniziata subito con la popolare conduttrice che ha svelato al suo numeroso pubblico a casa di essere rimasta davvero sconvolta per una notizia. Di cosa si tratta? Sono state chiuse ben sette mense a seguito di alcuni ispezioni da parte dei NAS: “Hanno fatto irruzione e hanno trovato veramente di tutto…” A quel punto ha preso la parola Francesco Vecchi, che ha spiegato ai telespettatori che questa è stata una grande operazione:

“Più di 900 mense controllate e una su tre irregolare…Ma alcune di queste con gravissime irregolarità…”

Ha poi dichiarato che purtroppo in alcune mense sono stati trovati insetti e merce alterata. Dopo questa dovuta premessa il conduttore ha lanciato il servizio per fare il punto della situazione.

Francesco Vecchi in estremo imbarazzo dopo il servizio andato in onda in diretta: “Abbiamo cercato di limitare l’impatto”

Una volta finito il servizio ha ripreso la parola il conduttore di Mattino 5, il quale in evidente imbarazzo non ha nascosto di essere assai dispiaciuto che siano state mostrate immagini decisamente forti, aggiungendo però che insieme al suo staff hanno cercato di non mandare in onda cose ancora peggiori:

“Diciamo che abbiamo anche cercato di limitare l’impatto…Mi rendo conto che a casa magari state facendo colazione, ma nel servizio è stato giusto dire che ci sono situazioni da brivido…”

Il collega di Federica Panicucci, il quale ieri ha dedicato ampio spazio a Donald Trump ed alle sue varie vicende giudiziarie, ha poi voluto far presente che questa situazione c’è in tante parti di Italia: “Questo in tutta Italia eh…Sono state trovate molte strutture in Sicilia, ma anche a Parma e a Milano…”

Mattino Cinque, il conduttore rimasto senza parole: “Si deve accendere un allarme”

Francesco Vecchi si è poi collegato con il suo inviato di fronte ad una di queste strutture chiuse proprio a Milano (un istituto geriatrico). In questa occasione il giornalista ha rivelato che purtroppo i RIS hanno trovato nella cucina della suddetta struttura blatte, insetti striscianti, ma non solo: “Trovati insetti anche dove si lavano le stoviglie e nei magazzini dove si conserva il cibo…” Il collega di Federica Panicucci, dopo aver ascoltato il suo inviato, non ha certo nascosto tutto il suo stupore e disappunto:

“Le irregolarità nelle strutture sono veramente tante, una su tre…Chiuse ovviamente in casi gravissimi a tutela delle persone che fruivano i pasti…Si deve accendere un allarme…”

Il presentatore ha quindi rivelato che tutte queste mense irregolari dovrebbe far scattare l’allarme. Tornerà ovviamente a parlare di questa vicenda, qualora ci saranno presto aggiornamenti.