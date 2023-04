Nunzia De Girolamo glissa su Estate in diretta: “Ora è primavera”. Perché?

La conduzione di Estate in diretta non è ancora ufficiale per Nunzia De Girolamo?

Finirà tra due mesi l’edizione 2022/2023 de La vita in diretta, che nella bella stagione, esattamente nei mesi di luglio e agosto, come ogni anno sarà sostituita dalla versione estiva, il cui titolo non a caso è Estate in diretta. Sono stati Gianluca Semprini e Roberta Capua a fare gli onori di casa in estate nel rotocalco di Rai1 negli ultimi due anni ma, stando a quanto è stato scritto ampiamente in rete di recente, Semprini nell’estate del 2023 avrà al suo fianco non più Roberta Capua ma Nunzia De Girolamo. E sulla conduzione del programma pomeridiano del primo canale della Rai a Nunzia è stata posta una domanda in un’intervista che ha rilasciato oggi ai microfoni di TvBlog: “Ti vedremo alla guida della trasmissione in estate?” le è stato chiesto. A tale domanda la De Girolamo ha risposto in modo evasivo dicendo

Ora è primavera… posso dire solamente che la prossima estate potrebbe essere lunga per me.

Nunzia De Girolamo e la politica: “Sono di Centrodestra e non me ne vergogno”

Successivamente alla conduttrice di Ciao Maschio è stato chiesto se prova fastidio o dispiacere quando la accusano di fare strada in tv per via della sua vicinanza al governo in carica:

Sono di Centrodestra e non me ne vergognerò mai, non mi devo nascondere per la mia identità. Mi sono sempre fatta valere

ha risposto, continuando:

Quando ho partecipato a Ballando con le stelle ero considerata di destra e amica di Salvini, poi hanno tirato in ballo il fatto che mio marito fosse uno dei ministri del governo Conte, ora dicono invece che sono amica di Giorgia Meloni.

“Vorrei essere giudicata solo per quello che faccio come Nunzia De Girolamo” ha chiarito successivamente.

Nunzia De Girolamo divisa tra Rai1 e La7: “Mi trovo benissimo con Corrado Formigli”

Prima della fine dell’intervista, la conduttrice di Estate in diretta (recentemente protagonista di una gag con Pierluigi Diaco) ha parlato anche della sua esperienza a Piazzapulita, il programma in onda su La7 con la conduzione di Corrado Formigli: “Mi trovo molto bene lì, sono un po’ il controcanto di Corrado, da lui sono lontanissima ma, nonostante ciò, lo considero un grande professionista”.

Piazzapulita è un programma ben confezionato, lo considero un signor programma, e il fatto che io e Corrado non andiamo d’accordo su nulla è un dettaglio

ha poi concluso.