Affari Tuoi, altro stop per Stefano De Martino: salta la puntata di stasera 3 giugno

Stasera non andrà in onda Affari Tuoi: l’annuncio del conduttore

Ieri sera è andata in onda un’elettrizzante puntata del game show dell’access prime time di Rai Uno. E in questa occasione Denise del Lazio si è portata a casa ben 50 mila euro grazie al suo intuito. Inutile dire che Stefano De Martino non ha nascosto tutta la sua felicità per il bel lieto fine. Quest’ultimo però prima di salutare il numeroso pubblico a casa sintonizzato sull’ammiraglia Rai ha voluto fare un importante annuncio. Di cosa si tratta? Ha rivelato che stasera il suo show non andrà in onda come al solito: “Ci rivedremo dopodomani…”

C’è la Nazionale Italiana stasera al posto di Stefano De Martino

Ma perchè stasera non andrà in onda Affari Tuoi? A rivelarlo è stato lo stesso conduttore dell’ammiraglia Rai. Infatti nel corso della puntata di ieri sera in cui Denise ha vinto 50 mila euro ha rivelato agli spettatori a casa che stasera andrà in onda l’amichevole tra la Nazionale di calcio italiana contro il Lussemburgo:

“C’è l’amichevole della Nazionale, quindi ci rivediamo giovedì sempre qua ad Affari Tuoi…”

Insomma un nuovo cambio di palinsesto improvviso per Rai Uno, stavolta però per lasciare spazio alla Nazionale di calcio italiana che purtroppo sarà fuori dai Mondiali 2026.

CLICCA QUA per vedere su Rai Play la puntata di ieri di Affari Tuoi con la vittoria di 50 mila euro di Denise del Lazio

Gli ascolti di ieri di Affari Tuoi

Si segnala che la puntata di ieri del game show condotto da Stefano De Martino è andata in onda in versione ridotta rispetto al solito, visto che è terminata alle 21.19. E ovviamente questa variazione ha influito non poco sugli ascolti, che infatti sono crollati nettamente. Come riportato dal portale Tv DavideMaggio.it la puntata andata in onda su Rai Uno dalle 20.43 alle 21.19 ha tenuto incollati di fronte al teleschermo 3 milioni e 722 mila spettatori a casa con il 20.50% di share. E ovviamente a beneficiarne è stato Gerry Scotti, che potendo andare in onda per una mezz’ora in più con La ruota della fortuna ha intrattenuto 4 milioni e 724 mila spettatori con uno share pari al 25.60%.