Ornella Vanoni dà scandalo: “Ti avrei sbattuto al muro”, collega senza parole

La cantante lascia senza parole il rapper Marracash: “Ti avrei sbattuto al muro”

Ormai il pubblico si è abituato alle uscite simpatiche e colorite di Ornella Vanoni, che è sempre stata sulla cresta dell’onda grazie al suo enorme talento e anche grazie alla sua spontaneità e simpatia travolgenti. Ieri sera era a cena con il celebre rapper Marracash (sono sempre stati molto amici) e, con il cellulare in mano, ha registrato una Instagram Story particolarmente piccante dove la cantante gli ha detto quanto segue: “Se avessi avuto 30 anni di meno ti avrei sbattuto al muro”, parole che hanno fatto il giro del web divertendo e scandalizzando i più, anche se molti sono abituati alle battute e alle simpatiche uscite della cantante, che alla sua età vanta ancora una voce invidiabile e una presenza scenica di grande eleganza.

Ornella Vanoni scherza con il rapper e aggiunge: “Non saremmo andati d’accordo”

Quindi ora il pubblico più attento ai gossip e a tutto quello che ruota attorno ai protagonisti del mondo dello spettacolo sa qualcosa di fondamentale: Ornella Vanoni se avesse avuto 30 anni di meno avrebbe sbattuto al muro il rapper Marracash. I due possono permettersi di scherzare così perché sono legati da una profonda amicizia e da una stima reciproca dal punto di vista umano e professionale. Dopo essersene uscita con questa battuta, comunque, la celebre cantante ha voluto aggiungere che “non saremmo andati d’accordo” per un semplice motivo: “Vado in tristezza anche io. Sono sempre triste, un disastro”.

Marracash e Ornella Vanoni, come si sono conosciuti? Lei: “Persi la testa”

Ma com’è nata questa bell’amicizia tra Marracash e Ornella Vanoni? In una recente intervista rilasciata a Radio Deejay la cantante ha confessato senza problemi che quando lo conobbe “persi completamente la testa” e che sono subito diventati grandi amici; lui la considera una super amica e anzi, in più di un’occasione le chiesto consigli d’amore, anche se lei stessa ha detto che l’amore esiste, ma non è riuscita ad avere una storia lunga e duratura. Sono tanti gli utenti e i fan dei due rispettivi cantanti che vorrebbero una collaborazione artistica come un duetto: sicuramente ne uscirebbe qualcosa di magico che il pubblico potrebbe ricordare a lungo. I fan su Twitter e su Instagram sono impazziti alle simpatiche parole di Ornella Vanoni, che ha abituato il pubblico alle sue uscite. Basti pensare alla scoppiettante intervista rilasciata a Francesca Fagnani nello studio di Belve su Rai2, dove ha raccontato di quando Amadeus era terrorizzato.