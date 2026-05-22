Antonella Elia non fa marcia indietro con Pietro Delle Piane: “Ho chiuso”

Pietro Delle Piane non è stato perdonato dall’ex gieffina: “Quando chiudo, chiudo”

Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip si ricorda che Antonella Elia ha ricevuto la visita del suo ex fidanzato Pietro, il quale ha chiesto un confronto una volta uscita dalla casa più spiata dagli italiani. E questo chiarimento c’è stato, ma non ha portato a buone nuove. Infatti l’ex concorrente del reality show condotto da Ilary Blasi, in un’intervista rilasciata al portale di news TgCom24, ha rivelato che sarà sempre un amico, ma ha anche tenuto a dire di non avere la minima intenzione di tornare sui suoi passi:

“Sarà nella mia vita per sempre, ma come amico…Non torno però indietro nella mia decisione di chiudere la relazione, non l’ho mai fatto nella mia vita…Quando chiudo, chiudo…”

GF Vip: la concorrente ha confessato di aver sempre creduto che avrebbe vinto al posto della Mussolini

L’ultima edizione del Grande Fratello Vip è stata vinta a furor di popolo da Alessandra Mussolini lasciando con un cerino in mano Antonella Elia, la quale al TgCom24 ha rivelato di aver pensato fino alla fine che sarebbe stata lei a portarsi a casa l’ambito premio:

“Mi aspettavo di vincere io. E in tanti ci credevano, ricevo continuamente messaggi: ‘Ma come?'”

E poi ha colto la palla al balzo per lanciare alla vincitrice del reality show di Ilary Blasi una bella frecciatina velenosa arrivando a darle della ‘gallina’: “E invece ha vinto quella ‘gallina’, non la sopporto…Ha giocato, fin dall’inizio, con una strategia ben chiara…Riconosco: l’ha fatto bene perché è furba…Del resto viene dalla politica…”

Antonella Elia all’attacco di Francesca Manzini

La giornalista del TgCom24 ha poi chiesto all’ex concorrente se pensa che Alessandra Mussolini abbia fatto tesoro della sua esperienza come attrice per vincere il Grande Fratello Vip. E la Elia ha colto la palla al balzo per tornare all’attacco della rivale facendo una battuta delle sue:

“Attrice? Non esageriamo, ce prova…Mussolini sparava a turno per fare spettacolo…”

E poi è arrivato il momento di sparare a zero pure su Francesca Manzini, visto che non ha per niente apprezzato il suo atteggiamento tenuto nel momento in cui è stata decretata la vittoria della Mussolini del GF Vip: “Falsa come Francesca Manzini, che alla proclamazione della vittoria se l’è abbracciata avvinghiandosi perché pensava che le convenisse…Ha fatto una trentina di lavori nella vita…Non è una grande attrice, cantante zero…Ora fa Televisione, vediamo cosa farà per il resto della sua vita…Ma l’apprezzo zero…” Ha poi aggiunto che in questa esperienza è stata felice di aver riallacciato i rapporti con Adriana Volpe: “Ci siamo ritrovate per sempre…Consociamo le reciproche debolezze e fragilità…”