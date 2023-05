Affari Tuoi, lo choc di Amadeus: “Segnato dalla sua morte”, concorrente scosso

Affari Tuoi, il concorrente rivela un dolore: “Quel numero mi ha segnato per sempre…”

Ha voluto condividere con Amadeus e con tutti i telespettatori di Rai1 un grande dolore vissuto nel suo passato il concorrente che ha giocato nella puntata andata in onda oggi, venerdì 5 maggio 2023, del programma dell’access prime time di Rai1. Affiancato dalla moglie Enrica, il concorrente in questione, Christian, ha giocato in rappresentanza della sua regione, il Molise e, giunto a metà partita, ha scelto di aprire il pacco numero 7, svelando: “E’ un numero che mi ha segnato…”. Perplesso, il conduttore gli ha chiesto se lo ha segnato in positivo o in negativo, e la risposta del concorrente è stata: “Mi ha segnato in negativo purtroppo, portandomi ad avere un carattere un po’ chiuso, a causa del quale non mi piace essere al centro dell’attenzione”.

Amadeus colpito dalla rivelazione del concorrente: “7 è la data in cui è morto un mio caro amico”

“7 è il giorno in cui è scomparso un mio caro amico, che per me era come un fratello” ha confessato, commosso, il concorrente di Affari Tuoi, che ha poi sottolineato: “Era un ragazzo giovanissimo e pieno di vita, è per questo che il 7 è un numero che non mi piace assolutamente”.

Allora liberiamoci del pacco numero 7, che è delle Marche. Non so mai se quando ci si libera di un numero negativo bisogna aspettarsi di perdere una cifra grande o una cifra piccola

ha commentato il conduttore, e pochi secondi dopo il mistero è stato sciolto: nel pacco numero 7 c’erano 50.000€, perciò Amadeus ha asserito “Non era un bel numero e si è rivelato tale”.

Affari Tuoi, Christian rischia tutto: “Rifiuto 25.000€, punto ai 75.000”

Alla fine, dopo aver rifiutato varie offerte, Christian e la moglie Enrica sono arrivati alla fine del gioco con due opzioni, 1€ o 75€, ricevendo un’ultima offerta, ossia 25.000€. Sono stati ovviamente minuti di grande agitazione, come quelli che hanno preceduto la conclusione della puntata di ieri. “E’ dura decidere” ha commentato Enrica dopo aver saputo l’ammontare dell’ultima offerta, mentre il conduttore ha mandato alcuni secondi di pubblicità, dopo i quali è arrivato l’inevitabile momento della scelta: offerta rifiutata, Christian ha voluto aprire il suo pacco, il numero 13, spiegando che il 13 è un numero che in passato ha portato fortuna a lui e alla moglie, essendo la data di nascita della loro prima figlia. E la fortuna li ha baciati anche stasera grazie al numero 13, perchè nel pacco c’erano proprio 75.000€!