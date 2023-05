Amici, grande shock per Angelina: “La morte del padre accaduta sul palco”

Parla la zia dell’allieva di Amici 22: “Mia nipote era poco più che una bambina”

Tutto è pronto per la Semifinale del talent che, dopo alcuni rinvii della registrazione dovuti al Covid, andrà regolarmente in onda tra poche ore, stasera, dalle 21:30 circa. Si tratta della penultima puntata prima del gran finale in onda domenica prossima, 14 maggio, in diretta. Tra i sei semifinalisti c’è anche l’allieva di Lorella Cuccarini ormai data come favorita per la vittoria di quest’edizione. Il settimanale Di Più Tv ha riportato alcune dichiarazioni di Adele, la zia dell’allieva. Quest’ultima ha raccontato quanto la morte del papà di Angelina, il cantante Mango, abbia inciso nella ragazza. “Mia nipote era poco più che una bambina” rivela la zia scendendo nei dettagli. La famiglia aveva seguito Mango ad un concerto. “Ad un certo punto si è interrotto, ha detto ‘scusate’, poi il silenzio e la caduta rovinosa sul palco” conclude.

Il retroscena sulla morte del papà di Angelina Mango: “I soccorsi sono stati inutili”

Il concerto in questione, durante il quale è avvenuta la tragedia, si teneva a Policoro. Era l’8 dicembre del 2014 e l’allieva di Amici 22, che aveva solo quattordici anni, ha seguito il papà al concerto insieme al fratello Filippo, batterista, e alla mamma. Nel momento in cui è successo l’evento drammatico, racconta la zia, il cantante stava cantando uno dei suoi cavalli di battaglia, il brano dal titolo “Oro”.

“I soccorsi sono stati inutili. Pino non si è più ripreso”

aggiunge la zia dell’allieva sempre tramite le dichiarazioni riportate dal settimanale sopracitato. Poi aggiunge: “E’ stato tutto così veloce. Mia nipote era lì e ha dovuto dire addio troppo presto al papà che amava”.

La zia dell’allieva di Amici 22 ne è sicura: “Mio cognato è un angelo che protegge la sua bimba”

In attesa di scoprire se Angelina, che ha avuto uno sfogo contro un’insegnante, riuscirà ad accedere alla Finale del talent di domenica 14 maggio, la zia, come riporta Di Più Tv, racconta che il papà dell’allieva, il cantante Mango, riposa nel suo Paese, in Calabria, a Lagonegro. Poi aggiunge che la nipote, ogni volta che può, va a trovare il suo papà e prega sulla sua tomba. E conclude:

“Sa che la protegge dall’alto. Noi siamo una famiglia credente. Mango oggi è un angelo. Un angelo che protegge la sua bimba”.

L’appuntamento è dunque per stasera, in prima serata, dalle 21:30 circa, su Canale5 con la Semifinale del talent.