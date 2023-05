Cast Ballando 2023, Milly Carlucci entusiasta: “Sarebbe fantastico avere lei”

Ballando con le stelle 2023 boom: nel cast arriva una nota sportiva? L’appello della conduttrice

Instancabile e stacanovista come sempre, Milly Carlucci è già al lavoro per preparare il cast di vip della prossima edizione del suo show e di ballo e, in una lunga intervista concessa a L’Eco di Bergamo, ha svelato chi gli piacerebbe vedere scendere in pista:

“Sarebbe un grande sogno ma è in carriera e ad ottobre inizia la stagione sciistica e si deve allenare. Però potrebbe venire a fare la ballerina per una notta.”

E poi ha aggiunto che i professionisti del suo livello hanno una vita pazzesca e sono sempre in giro per il mondo, quindi non è facile che siano disponibili ed infine ha concluso entusiasta: “Sarebbe già fantastico averla per una sera e colgo l’occasione per fare un appello.”

Milly Carlucci non ha dubbi: “Chi è stato il concorrente che più ha lasciato il segno”

Il giornale sopra menzionato non ha potuto non citare personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport che hanno lavorato con la conduttrice a vario titolo nei suoi programmi originari di Bergamo. Per quanto riguarda i concorrenti di Ballando con le stelle, la Carlucci non ha dubbi sul fatto che Oney Tapia, atleta paraolimpico bergamasco originario di Cuba che ha vinto nel 2017, ha lasciato il segno:

“Ha lasciato il segno, è un eroe nel vero senso del termine. Spesso pensiamo che eroe sia chi fa un giorno un gesto di grande valore, ma io penso che lo sia anche chi è per tutti un esempio di positività.”

Altro personaggio su cui si è esposta che invece la affianca ne Il cantante mascherato è Francesco Facchinetti. Su di lui la conduttrice ha ammesso: “È un ragazzo dallo spirito vibrante, curioso e irriverente. E dico ragazzo perché lo sarà per sempre anche a cent’anni.” Aggiungendo che non si mette mai sul piedistallo ed è di rara intelligenza.

Ultime indiscrezioni sullo show di ballo di Rai1: cast, giuria e professionisti

Nel frattempo continuano i rumors sul cast di Ballando con le stelle 2023 a partire dalla giuria, non si sa se sarà confermata in blocco o completamente rinnovata ne il futuro di Selvaggia Lucarelli, fino al cast di vip concorrenti, i nomi circolati in questi giorni sono tantissimi. Di recente, invece, la Carlucci ha svelato una clamorosa novità.