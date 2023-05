Beautiful, iniziate le riprese a Roma: clamorose anticipazioni dal set

Beautiful sbarca per la prima volta a Roma: indiscrezioni dal set

A Roma in questi giorni è scoppiata la Beautiful-mania. Il motivo è presto detto: 7 personaggi del cast stanno girando nella Capitale 6 episodi della famosa soap americana per festeggiare un grande traguardo: 9000 puntate. Le riprese sono inziate ieri e si concluderanno domani. Le puntate romane saranno trasmesse negli Stati Uniti tra il 16 e 23 giugno 2023. Bisognerà invece aspettare la primavera del 2024 per vederle in Italia su Canale5. Gli sceneggiatori di Beautiful amano l’Italia, per la quinta volta hanno scelto il Bel Paese per ambientare le vicende della soap: il Lago di Como nel 1997, Venezia nel 1999, Portofino nel 2002 e la Puglia nel 2012. La soap di Canale 5 ha appena ricevuto 14 nomination ai Daytime Emmy Awards tra cui Jacqueline MacInnes Wood come miglior attrice protagonista e Thorsten Kaye come migliore attore protagonista. E proprio gli interpreti di Steffy e Ridge stanno girando in questi giorni a Roma con Katherine Kelly Lang (Brooke), Hope (Annika Noelle), Liam (Scott Clifton), Thomas (Matthew Atkinson) e Carter (Lawrence Saint-Victor). Come mai sono sbarcati in Italia proprio questi 7 personaggi? Cosa succederà tra loro? I colpi di scena sono assicurati stando ai rumors che stanno circolando in queste ore.

L’attore di Liam anticipa: “In Italia scoprirà qualcosa che cambierà tutto”

In questi giorni i protagonisti di Beautiful hanno incontrato la stampa a Roma e Scott Clifton che interpreta Liam Spencer ha dichiarato all’Ansa:

“Liam in Italia scoprirà qualcosa che cambierà tutto per lui”.

A cosa si riferirà? Nelle puntate della soap in onda in questo periodo negli Stati Uniti Hope, moglie di Liam, e Thomas si sono avvicinati pericolosamente. Inoltre è certo che a Roma si terrà una sfilata della Forrester Creations, lo scenario perfetto sarebbe la scalinata di Piazza di Spagna. Sarà davvero così? Staremo a vedere.

Beautiful a Roma, anticipazioni: Brooke e Ridge si riavvicineranno?

Katherine Kelly Lang che interpreta Brooke Logan sin dalla prima puntata, rispondendo alle domande dei giornalisti, ha rivelato che il suo personaggio arriverà a Roma per sostenere sua figlia Hope e Ridge per appoggiare suo figlio Thomas. I due, complici il romanticismo della Capitale italiana, si ritroveranno? Salvo imprevisti, guest star delle puntate di Beautiful che si stanno girando a Roma, dovrebbe essere Jasmine Carrisi, la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso. Intanto l’attore di Deacon ha fatto una confessione spiazzante sul suo passato. L’appuntamento con Beautiful è tutti i giorni su Canale5 alle 13:45.