Beautiful, confessione di Deacon: “La paura era la mia compagna di giochi”

Sean Kanan: “Ero un bimbo insicuro e goffo, avevo sempre paura”

Le vicende dei protagonisti di Beautiful continuano ad appassionare i telespettatori di tutto il mondo. Il successo della soap americana non conosce battute d’arresto. I colpi di scena si susseguono. Di recente tre clamorosi ritorni hanno fatto scalpore: Deacon Sharpe, Sheila Carter e Taylor Hayes. Deacon, dopo aver scontato la sua pena in prigione, è tornato per riallacciare i rapporti con la figlia Hope. Il suo cuore continua a battere per Brooke con la quale c’è stato un riavvicinamento. L’attore che interpreta Deacon si è confessato in un’intervista al settimanale Nuovo in cui ha parlato della sua infanzia che non è stata felice. Ecco il suo racconto:

“Ero un bimbo paffuto, con gli occhiali, insicuro e goffo. Come se non bastasse ero anche uno dei soli cinque bambini ebrei della scuola. La mia compagna di giochi era la paura, che sono riuscito a vincere solo quando ho trovato il coraggio di affrontarla”.

L’attore rivela di aver dovuto affrontare molte prove difficili nella sua vita. Ha dovuto eliminare gli impulsi autodistruttivi. Ha qualche rimpianto ma tutto quello che ha fatto nella sua vita, errori compresi, l’ha portato ad essere l’uomo che è oggi.

L’attore di Deacon svela qual è la sua arma di seduzione: “Onestà ed autenticità”

Deacon in Beautiful in passato è riuscito a conquistare Brooke, ora è la perfida Sheila Carter ad essere affascinata da lui. I due insieme ne combineranno delle belle come svelano le anticipazioni americane. Sean Kanan ha svelato sulle pagine del settimanale Nuovo qual è la sua arma di seduzione: “Credo che siano l’onestà, l’autenticità e un sano senso dell’umorismo”. L’attore confessa di aver raggiunto un senso di fiducia in se stesso che prima non aveva, non ha paura di invecchiare, anzi per lui “invecchiare bene è una forma d’arte”.

Confessione spiazzante dell’attore di Deacon: “Sono terrorizzato da mia moglie”

Sean Kanan è sposato dal 2012 con Michele Vega. L’attore di Deacon fa una confessione spiazzante sulla moglie: “Sono terrorizzato da lei. Scherzi a parte. Mia moglie mi conosce meglio di chiunque altro, sa tutto di me, anche i miei punti deboli. Non abbiamo segreti e ci fidiamo ciecamente l’uno dell’altra”. Deacon riuscirà ad essere felice in amore un giorno? Sarà Brooke o Sheila la prescelta? Per scoprirlo basterà sintonizzarsi tutti i giorni alle 13:45 circa su Canale 5 per seguire le nuove appassionanti e sorprendenti puntate di Beautiful!