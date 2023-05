Chi l’ha visto? Anticipazioni 10 maggio: si torna sul massacro di Saman

Federica Sciarelli torna sull’omicidio di Saman Abbas: aggiornamenti domani sera su Rai3

Come tutti i mercoledì anche domani, 10 maggio, Federica Sciarelli condurrà una nuova puntata di Chi l’ha visto, che andrà in onda sul terzo canale della Tv di Stato alle 21.20 circa, subito dopo la fine della soap Un posto al sole. Ma di quali casi si parlerà nel corso della lunga diretta che, come da tradizione, si protrarrà fino a mezzanotte? Le anticipazioni diffuse poco fa dal sito dell’ufficio stampa della Rai annunciano che nell’appuntamento di domani la conduttrice e la sua squadra di giornalisti torneranno su uno dei casi di cronaca nera più inquietanti degli ultimi anni: ci riferiamo all’omicidio di Saman Abbas.

Anticipazioni Chi l’ha visto? Nella puntata del 10 maggio anche il caso Emanuela Orlandi

Stando a quanto apprendiamo dal comunicato pubblicato dall’ufficio stampa della Rai, nella prossima puntata del suo programma Federica Sciarelli farà vedere immagini e documenti inediti sul caso della diciottenne pakistana che, lo ricordiamo, è stata uccisa dalla sua famiglia perché si era ribellata al matrimonio combinato, e il suo corpo è stato ritrovato dopo lungo tempo sepolto all’interno di un casolare pericolante situato a poche centinaia di metri dal luogo della scomparsa.

Ma non si parlerà solo di Saman: domani sera a Chi l’ha visto si tornerà infatti anche sul caso di Emanuela Orlandi, pochi giorni dopo il quarantesimo anniversario della sparizione di Mirella Gregori, della quale si sono perse le tracce a Roma il 7 maggio del 1983 e si è sempre pensato che questa sparizione fosse collegata in qualche modo a quella di Emanuela, avvenuta il 22 giugno dello stesso anno.

Pietro Orlandi ospite di Federica Sciarelli nella prossima puntata di Chi l’ha visto

Per parlare delle ultime novità sulla scomparsa di Emanuela Orlandi nel corso della diretta di domani sera la conduttrice di Chi l’ha visto ospiterà in studio Pietro, il fratello della sedicenne vaticana. Nelle ultime settimane ci sono state alcune polemiche legate a questo intricato caso e Pietro Orlandi domani dichiarerà che secondo lui all’interno della Santa Sede qualcuno è a conoscenza di ciò che è successo alla sorella quarant’anni fa. Si faranno nomi e si descriveranno circostanze finite sul tavolo del promotore di giustizia vaticana: proprio Pietro spiegherà in trasmissione cosa e da chi ha saputo notizie riguardanti Emanuela.

Non sappiamo invece se si parlerà anche della morte di Marzia Capezzuti, altra vicenda ampiamente trattata nelle puntate delle ultime settimane.