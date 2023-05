Antonella Clerici affranta, lutto a È sempre mezzogiorno: “Strappa il cuore”

Scritto da Giulia Tolace , il Maggio 2, 2023 , in Programmi Tv

La conduttrice di È sempre mezzogiorno ricorda il famoso artista scomparso

Passato il ponte festivo la trasmissione di Rai1 ha ritrovato il pubblico che dal lunedì al venerdì non si perde una puntata. E tra gustose ricette, gag divertenti e interessanti informazioni culinarie, c’è stato tempo anche per raccontare una delle storie della giornalista Angela Frenda. Così, dopo averla accolta in studio nel suo spazio apposito del bosco, Antonella Clerici ha subito detto:

“Sono attenzionata, che è una brutta parola però rende l’idea, alla storia che stai per raccontarmi”.

Il protagonista di oggi è stato dunque Rino Gaetano, celebre cantante di brani che ancora oggi sono una colonna della storia della musica italiana. In particolare le due donne hanno detto di amare molto il brano “A mano a mano” e così la regia l’ha trasmesso in studio. “È una canzone che ti strappa il cuore” ha detto la conduttrice.

Antonella Clerici commenta le festività appena trascorse: “Ponte un po’ brutto”

Dopo il toccante momento dedicato a Rino Getano, e una terribile figuraccia di Alfio, È sempre mezzogiorno ha regalato anche la consueta riflessione giornaliera che la conduttrice fa all’inizio della puntata.

“È finito il ponte dell’1 maggio che è stato un po’, insomma, brutto, sotto ogni punto di vista”

ha detto Antonella. Quest’ultima ha poi specificato che c’è stato brutto tempo e che dunque ognuno ha dovuto rinunciare a passare la giornata fuori casa magari con un pic-nic. Dunque si è preferito fare i pranzi a casa, guardare anche un po’ di televisione e soprattutto il Concertone dell’1 maggio. A tal proposito la conduttrice ha aggiunto:

“Io da che ho memoria, che mi ricordo quando ero ragazza e ci andavo, piove sempre e anche questa volta non si è smentito”.

Tutte le ricette della puntata di oggi di È sempre mezzogiorno

Oltre a tutti i discorsi e le riflessioni nel programma culinario anche oggi le vere protagoniste sono state loro: le ricette. E così Antonella Clerici ha accolto la prima chef di oggi, Natalia Cattelani, che ha deliziato tutti con uno dei suoi dolci: la mattonella bicolore. Spazio poi alla bruschetta calabrese di Francesca Marsetti dedicata in particolare a Rino Gaetano e alla Calabria. E ancora, dalla Sicilia Fabio Potenzano ha cucinato baccalà e panelle mentre il toscano Federico Fusca si è cimentato con un primo piatto: sedanini con zucchine e gamberi. A chiudere la puntata come sempre è stato Fulvio Marino che oggi ha preparato il famoso bocadillo.