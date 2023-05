Fiorello non si trattiene su Al Bano e Romina: “Rivelazioni molto forti”

Viva Rai2, conduttore senza parole: “Dette delle cose forti, dure dichiarazioni”

Un inizio di puntata da brividi oggi nel morning show di Rai2. Rosario Fiorello ha voluto fare sentire la sua vicinanza alla popolazione colpita dall’alluvione ed è riuscito poi a virare su temi leggeri, regalando un sorriso al pubblico a casa. A pochi giorni dal compleanno di Al Bano, e alla vigilia del suo show celebrativo su Canale5, il conduttore di Rai2 ha voluto parlare delle dichiarazioni fatte dall’artista sulla fine del suo matrimonio con Romina Power:

“Dette delle cose forti, dure dichiarazioni ma sono fatti loro. Tra ex moglie ed ex marito non mettere l’ex dito”.

Rivolgendosi al cantante di Cellino San Marco ha poi scherzato dichiarando: “Prendi una moglie americana, la porti in Puglia, vede un ulivo e si fumava l’ulivo”.



Fiorello non trattiene l’emozione in diretta: toccante messaggio su Rai2

Oltre a chiamare in causa Albano e Romina, non ha potuto fare a meno di commentare la notizia delle dimissioni di Silvio Berlusconi dall’ospedale, il conduttore di Viva Rai2, che tra una battuta e l’altra su Roberto Sergio e le promesse fatte ai dipendenti Rai, ha voluto mandare questo caldo messaggio al fondatore di Mediaset:

“Un applauso a Silvio Berlusconi che è uscito dall’ospedale. Mi fa molto piacere”.

Ha colto l’occasione poi anche oggi per salutare il pubblico davanti al glass di via Asiago a Roma che diventa sempre più numeroso e ha svelato che anche il nipote di Mauro Casciari oggi ha deciso di saltare la scuola per vedere lo show dello zio in diretta. “Nessuno qui va a lavorare, va a scuola”, ha ironizzato il conduttore di Rai2 che ha voluto tranquillizzare il pubblico a casa, sottolineando di non trattare male Casciari e, se questo accade, è solo per finzione, per esigenze di scena. Ma le sorprese non sono finite! Non è mancato infatti un riferimento a Sanremo e ad Amadeus il cui posto, a detta del conduttore della seconda rete, sarebbe insidiato da Biagio Antonacci. Il cantante ha ammesso che vorrebbe in futuro essere il direttore artistico della kermesse. A chiudere la questione è stato proprio il conduttore siciliano con una battuta:

“Che ridere, Biagio non sai cosa stai dicendo, ma a quello quando lo schiodi!”.

Viva Rai2 vince ancora: due grandi nomi nella puntata di oggi (22 maggio)

Non potevano mancare i super ospiti anche questa mattina nel programma condotto da Fiorello. La puntata del 22 maggio infatti è stata aperta proprio da Emma Marrone, che ha cantato il brano lanciato lo scorso aprile. “Un pezzo che ancora tiene botta”, ha commentato il mattatore di Rai2 che non ha potuto fare a meno di elogiare il lavoro di Luca Tommassini che ha dato vita a una coreografia con un “green back bestiale” di grande impatto per il pubblico a casa. “Ci copieranno in tutto il mondo” ha svelato il coreografo, sottolineando che si è trattato di una sperimentazione. Protagonista della puntata di oggi del morning show della seconda rete anche Luca Argentero che è tornato a vestire i panni del dottor Andrea Fanti in uno sketch con Fiorello. Intanto la trasmissione di avvia alla chiusura, anche se di recente il presentatore ha lanciato uno spoiler.