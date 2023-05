Guillermo Mariotto choc a La vita in diretta: “E se il Re Carlo muore?”

La vita in diretta, domanda a bruciapelo di Mariotto: “Cosa succede se muore il re?”

Non si poteva non parlare dell’incoronazione di Carlo III nella puntata de La vita in diretta che Alberto Matano ha condotto oggi, lunedì 8 maggio 2023, come sempre a partire da poco dopo le 17.00 su Rai1, due giorni dopo lo storico evento che nella tarda mattinata dell’altro ieri è stato seguito in diretta televisiva su Rai1, su Canale5 e sulle reti di ogni parte del mondo. Tanti i momenti significativi della cerimonia dell’incoronazione e della storia della famiglia reale in generale che durante il lungo talk Alberto Matano ha rivisto asssieme ai suoi ospiti, uno dei quali è stato Guillermo Mariotto che, sul finire della trasmissione, ha fatto una domanda spiazzante: “Cosa succederebbe se dovesse morire il Re Carlo?”.

Guillermo Mariotto, ipotesi agghiacciante: “Cosa accadrebbe se Camilla rimanesse vedova?”

“Se Carlo dovesse tornare al creatore prima del tempo, cosa succederebbe con Camilla?” ha dunque chiesto il giudice di Ballando con le stelle ad Alberto Matano e ai suoi ospiti, ipotizzando poi: “Come minimo Camilla dovrebbe andarsene in esilio e non regnare”. Alla fine la risposta è stata: Camilla non regnerebbe al posto di Carlo dato che William, il futuro re, non è minorenne. La parola è poi passata ad Antonella Delprino, inviata del programma intervenuta in diretta da Londra, che ha commentato i sondaggi secondo i quali la Regina Camilla ora ha un gradimento del 40% tra la popolazione: “E’ salita di molte posizioni negli anni perchè dopo la morte di Lady Diana il suo livello di gradimento era solo all’8%. Comunque, anche se ora i sondaggi dicono che piace al 40% della popolazione, è comunque al quartultimo posto nella classifica dei reali” ha rivelato la giornalista.

La vita in diretta, l’annuncio di Alberto Matano: “La Principessa Kate ha parlato con noi!”

Pochi minuti dopo, invece, Alberto Matano ha annunciato che Antonella Delprino a Londra è stata salutata dalla Principessa Kate: “Ha avuto il suo momento di gloria la nostra Antonella. La principessa l’ha salutata, quindi i reali hanno parlato con noi di Rai1! Questo ci rende ovviamente molto orgogliosi” sono state le sue parole alla fine di un talk che ha visto anche la partecipazione di Carolyn Smith, che ha mosso qualche critica nei confronti della Regina Camilla. Si è conclusa così un’altra giornata televisivamente dedicata quasi per intero all’incoronazione e si prevede che anche nei prossimi giorni si parlerà ancora molto di questo evento.