La vita in diretta, stupore enorme per Alberto Matano: “Impazzito di gioia”

“Sono impazzito di gioia per ciò che ho visto su instagram”, la rivelazione del conduttore

Ha raccontato una storia davvero particolare Alberto Matano nel corso della puntata de La vita in diretta andata in onda oggi, mercoledì 3 aprile 2023. Dopo vari spazi dedicati alla cronaca nera e all’attualità, con particolare attenzione rivolta verso l’alluvione che nelle scorse ore ha devastato la provincia di Ravenna, Alberto ha annunciato di voler voltare pagina raccontando una storia di tutt’altro genere, in grado di strappare un sorriso ai telespettatori, premettendo: “Questa mattina mi è apparso su instagram ‘Ti segue nonna Luigina’ e sono impazzito di gioia”.

Quella che vi stiamo per raccontare è la storia di un personaggio davvero incredibile, una nonna che sui social ha 2milioni di “nipoti”

ha specificato subito dopo.

Alberto Matano commosso: “Tutto è nato da un’invenzione del nipote Davide”

“E’ cominciato tutto grazie al nipote Davide che, quando ha visto la nonna un po’ giù per dopo la morte del marito, si è inventato tutto ciò rendendo Luigina davvero famosissima e molto molto amata da 2milioni di followers” ha spiegato successivamente il conduttore de La vita in diretta, ammettendo di essere commosso per questa storia. Nel servizio mandato in onda prima del collegamento, il nipote della signora Luigina ha spiegato che l’idea di creare un profilo TikTok alla nonna è nata durante la pandemia, dovendo stare chiusi in casa e non potendo fare altro. “Nonna Luigina, sono davvero impazzito di felicità oggi quando ho visto che hai cominciato a seguirmi su instagram!” ha detto, in apertura di collegamento, Alberto Matano alla protagonista di questa incredibile storia, ma c’è stata una gaffe, perchè la signora non lo ha sentito a causa di un problema tecnico, dunque il conduttore ha ironizzato dicendo: “Ecco, non ci sente. Questi sono i nostri potenti mezzi”.

“Nonna Luigina vuole bene a Matano”, la rivelazione dell’ospite de La vita in diretta

Ripristinato l’audio, Alberto Matano ha accolto la signora Luigina dicendole di volerle molto bene, e la risposta dell’anziana donna, che vive a Novara, è stata: “Anche nonna Luigina vuole molto bene ad Alberto”, risposta che ha fatto scoppiare a ridere tutti gli ospiti i quali hanno commentato “Parla in terza persona”.

Mio nipote Davide mi ha tirata su quando ero a terra, grazie a lui sono tornata a vivere

ha rivelato in seguito la signora, prima che proprio il nipote si unisse al collegamento in diretta, il tutto alla fine di una puntata che si è aperta, purtroppo, con la devastante alluvione dell’Emilia Romagna.