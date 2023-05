Scivolone a L’Eredità, Flavio Insinna frena: “Vicenza e Venezia in Piemonte?!”

L’Eredità, gaffe dell’ex campione: ha citato Vicenza e Venezia come capoluoghi del Piemonte

L’emozione gioca brutti scherzi, soprattutto se anche la fretta e l’ansia di dare la risposta si mettono di mezzo: è quello che è accaduto a Christian, concorrente de L’Eredità, che nella puntata di ieri è stato campione, mentre oggi si è fermato al gioco precedente. Sfidando un avversario, Christian si è trovato a dover dare la risposta alla definizione “Capoluogo del Piemonte”, partendo dalla lettera V come iniziale: “Vicenza” è stata la sua prima risposta, e Flavio Insinna lo ha subito bloccato dicendogli: “Guarda che ti mettono in carcere…”. Incalzato, vedendo i secondi a sua disposizione esaurirsi, Christian ha dato quindi un’altra risposta, replicando la gaffe: “Venezia” infatti ha detto…

Flavio Insinna e la doppia gaffe del concorrente: “Quando vi dico di buttarvi…”

Incredulo per la seconda clamorosa gaffe di Christian, il conduttore de L’Eredità ha scherzato dicendogli: “Quando vi consiglio di buttarvi sulle parole non intendo questo. Non ti esporre più!”. Niente da fare per l’ex campione: la risposta che avrebbe dovuto dare era ovviamente Vercelli, appunto capoluogo di provincia del Piemonte, e non Vicenza o Venezia, essendo entrambe città del Veneto. A causa di questo errore, l’avversario di Christian l’ha spuntata in extremis essendo rimasto con soli 2 decimi di secondo, motivo per il quale Christin, come anticipato prima, ha dovuto lasciare il gioco. E Marcello, il suo sfidante, è diventato il nuovo campione in carica, andando quindi alla ghigliottina, ma non ha avuto la stessa fortuna avuta ieri dal giovane concorrente di soli 18 anni, il quale ha vinto 85.000€, al termine di una puntata caratterizzata dall’assenza del prof Andrea Cerelli.

L’Eredità: esordio sfortunato per il nuovo campione, rimasto con meno di 9.000€, senza neanche vincere

Alla ghigliottina per il nuovo campione Marcello le cose sono andate tutt’altro che bene dato che ha sbagliato quasi sempre nel percorso di scelta delle cinque parole-indizio, fatta eccezione per l’ultimo indizio: la cifra mantenuta è stata quindi di soli 8.750€, che non è riuscito neanche ad aggiudicarsi non avendo dato la risposta corretta. Le parole di partenza erano ‘CARTA’, ‘PATRIZIA’, ‘UNO’, ‘GRUPPO’ e ‘AFFARI’, e la risposta data da Marcello è stata ‘STUDIO’, ma a farlo vincere sarebbe stata invece la parola ‘FAMIGLIA’. Chiudendo la trasmissione, Flavio Insinna non ha potuto perciò far altro che incoraggiarlo e ricordargli che potrà ritentare la fortuna domani sera, se riuscirà a battere di nuovo Christian e i nuovi sfidanti contro i quali giocherà.