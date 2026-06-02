Affari Tuoi: Denise si fida del suo intuito e accetta l’offerta di 50.000€

La partita della concorrente non è iniziata bene: ha trovato subito il pacco con 300 mila euro

Oggi a giocare è toccato a Denise del Lazio, la quale ha subito rivelato di voler affrontare la sfida con la fortuna ad Affari Tuoi al fianco della sorella. E Stefano De Martino l’ha quindi invitata a fare i primi sei lanci non andati proprio benissimo perchè oltre a trovare qualche pacco rosso è riuscita a pescare anche quello contenente 300 mila euro. Finita la prima manche il dottore ha telefonato offrendo 25 mila euro. Netto no. Tre nuovi tiri per la concorrente del Lazio. E terminato pure questo turno il dottore ha telefonato la seconda volta posponendo il cambio pacco. Stavolta ha risposto sì.

Affari Tuoi: la concorrente è riuscita a raddrizzare la partita

E la scelta di cambiare pacco si è rivelata essere una mossa giusta perchè se no Denise del Lazio sarebbe tornata a casa con 10 euro. Con i due nuovi tiri ha quindi trovato rispettivamente i pacchi contenenti 200 euro e 0 euro. Stefano De Martino, che è pronto a rivoluzionare il suo Sanremo, ha allora ricevuto la telefonata del dottore. E stavolta la mossa di quest’ultimo è stata quella di offrire alla concorrente del Lazio la cifra di 20 mila euro per un solo tiro. Pronto il no di Denise, la quale ha poi pescato il pacco contenente 50 mila euro. Nuova mossa del dottore, che ha proposto ancora una volta il cambio. Niente da fare.

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Denise del Lazio ha vinto 50 mila euro

Due nuovi tiri per la concorrente del Lazio, che stavolta ha trovato rispettivamente i pacchi con 1 euro e 20 euro. Arrivato a questo punto il dottore per due tiri ha proposto nuovamente di cambiare pacco. Dal canto suo Denise non ci ha pensato due volte nel rispondere no. E con questi due lanci la concorrente è rimasta con 15 mila, 75 mila e 100 mila euro per la felicità di Stefano De Martino, che ha annunciato: “Soldi sicuri!” Il dottore ha quindi offerto 35 mila euro per un tiro e basta. Risposta negativa. E dopo questo ultimo lancio è rimasta con 15 mila euro da una parte e 75 mila dall’altra. L’ultima offerta del dottore è stata quindi di 50 mila euro. Dopo attenta analisi la concorrente ha deciso di accettare. E ha fatto bene perchè nel suo pacco ne aveva 15 mila.